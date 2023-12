Adopcja zwierzęcia ze schroniska może być bardzo satysfakcjonująca, ponieważ dajesz drugą szansę porzuconemu zwierzęciu na nowe i lepsze życie. Dostajesz również lojalnego i oddanego towarzysza, który będzie Cię kochać i dawać radość każdego dnia.

Adopcja kota to proces, w którym przyjmuje się kota do własnego domu i staje się jego opiekunem. Jest to doskonała alternatywa dla kupowania kota ze sklepów zoologicznych lub hodowli.

Sam proces adopcji kota może różnić się w zależności od organizacji, ale zazwyczaj wymaga wypełnienia aplikacji i przestrzegania pewnych kryteriów, takich jak posiadanie stabilnego miejsca zamieszkania, gotowość do opieki, czasu i kosztów związanych z utrzymaniem kota. Przedstawiamy dwa cudne kotki do adopcji.

Wąsik to 5-miesięczny kocurek o przebojowym charakterze. Wszędzie go pełno, jest bardzo aktywny, ciągle się bawi. Bezbłędnie korzysta z kuwety. Jest zaszczepiony i odrobaczony.

Drapek – także 5-miesięczny kocurek, jednooki kawaler. Uwielbia zabawy i pieszczoty. Kocha każdego człowieka, jest zaszczepiony i odrobaczony.

Kontakt w sprawie adopcji:

Dom Tymczasowy u Marty

Tel. 512-303-993

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067402573891

Adopcja kota nie tylko daje nowy dom i szansę na lepsze życie dla zwierzęcia, ale również pomaga w zmniejszaniu liczby bezdomnych kotów i przeciwdziałaniu nieodpowiedzialnemu rozmnażaniu. Jest to również doskonały sposób na dostarczenie towarzystwa i miłości zwierzęciu, które może pochodzić z trudnych warunków lub być porzucone.