W Powiecie Stalowowolskim działa Społeczna Straż Rybacka. Formacja ta jest systematycznie doposażana przez samorząd.

Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym 20 grudnia 2023 r. Komendant Powiatowy oraz członkowie Społecznej Straży Rybackiej otrzymali tym razem 5 kurtek zimowych, a także 5 par butów.

Umundurowanie będzie nosiło znamiona Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Stalowowolskiego wraz z herbem Powiatu – dzięki takiemu oznakowaniu strażnicy będą rozpoznawalni w terenie. Nowa odzież została zakupiona z budżetu Powiatu.

Obecnie Społeczna Straż Rybacka liczy 25 strażników. Poza Stalową Wolą SSR funkcjonuje w Zaleszanach oraz Zaklikowie. Podstawową rolą SSR jest prewencja – informowanie o miejscach i zdarzeniach, na których dokonywane są akty łamania prawa, co pozwala zapobiegać wykroczeniom i przestępstwom na łowiskach. Niezbędnym elementem jest wyposażenie strażników w umundurowanie i akcesoria będące nie tylko wizualnym atrybutem, ale również istotnym czynnikiem pracy w terenie.

SSR współdziała z Państwową Strażą Rybacką oraz Policją, a do jej uprawnień należy:

– kontrola dokumentów uprawniających do połowu ryb – karty wędkarskiej i rejestru połowów, jeśli jest wymagany na łowisku,

-kontrola ilości, masy – wagi ryb i gatunków odłowionych ryb oraz przedmiotów służących do ich połowu (np. sprawdzenie zestawów) i akcesoriów do przetrzymywania ryb,

-zabezpieczenie porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w przypadku niemożności ustalenia ich posiadacza,

-w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, odbieranie za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu.