W grudniu 2023 roku, w Lipie powstała szopka bożonarodzeniowa. Została usytuowana tuż obok przystanku autobusowego w centrum miejscowości.

Zbudowali ją mieszkańcy Lipy poświęcając dużo swojego czasu i wkładając ogrom pracy. Figurki i oświetlenie do niej zostały zakupione z pieniędzy zebranych na ten cel od mieszkańców tej miejscowości oraz dzięki darczyńcom. Konstrukcja samej szopki składa się z kilku elementów, które można złożyć. Jej budowa zajęła kilka tygodni ale udało się dokończyć projekt akurat przed świętami Bożego Narodzenia. Szopka zachwyca pięknymi figurami, które zostały w niej wyeksponowane i dobrze oświetlone. Teraz mieszkańcy Lipy będą mogli cieszyć oczy piękną szopką co roku, bo jest nie tylko ozdobą ale także przypomina o narodzeniu Jezusa co ma bardzo głębokie znaczenie religijne dla wszystkich osób wierzących.