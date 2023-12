Adopcja zwierząt ze schroniska jest wspaniałym sposobem na pomoc potrzebującym zwierzętom i równocześnie na znalezienie nowego towarzysza.

Schroniska dla zwierząt są miejscem, gdzie opiekują się bezdomnymi i porzuconymi zwierzętami, zapewniając im schronienie, opiekę weterynaryjną oraz codzienne potrzeby.

Kiedy zdecydujesz się na adopcję, zazwyczaj będziesz musiał wypełnić formularz i przejść przez proces kwalifikacji. Schroniska dbają o to, by zwierzęta trafiały do odpowiednich domów, które spełniają ich potrzeby i zapewnią im bezpieczne i kochające środowisko. Przedstawiamy dwa pieski do adopcji.

Malina to piękna, średniej wielkości, 1,5-roczna sunia. Malina jest bardzo przyjazna do ludzi, dobrze dogaduje się ze spokojnymi psami. Jest bardzo energiczna, uwielbia zabawę i długie spacery. Malina to idealna towarzyszka dla spokojnych osób lubiących długie spacery.

Kontakt z sprawie adopcji:

Przytulisko Psia Przystań tel. 602-199-204

Roki to cudowny półtoraroczny piesek. Jest zaszczepiony i wykastrowany. Waży 30 kilogramów. Doskonale dogaduje się z innymi psami, szuka kontaktu z człowiekiem. Ładnie chodzi na smyczy.

Kontakt w sprawie adopcji:

Tel. 693-909-344