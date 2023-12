18 grudnia 2023 roku został wybrany wykonawca na zaprojektowanie budowy i przebudowy części ul. Cyprysowej, Torowej i Bratkowej w Stalowej Woli. Projekt przygotuje firma MARBUD Marcin Walkiewicz, ul. Tarnowskiego 28/3, 39-400 Tarnobrzeg, za kwotę 97 170,00 zł.

– Podczas przeprowadzonych ostatnio konsultacji z Mieszkańcami ulic Cyprysowej, Torowej i Bratkowej padła deklaracja szybkiej realizacji od dawna oczekiwanej budowy i przebudowy tych ulic. Spełniając złożoną obietnicę przystępujemy do pierwszego etapu tego zadania, jakim jest przygotowanie projektu budowlanego i otrzymanie stosownych pozwoleń. Jestem przekonany, że już w niedługim czasie Mieszkańcy będą mogli bezpiecznie użytkować nowo wybudowane drogi, które są w tym miejscu bardzo potrzebne. Otworzy to także nowe możliwości budownictwa mieszkaniowego w tym pięknym zakątku Stalowej Woli – zaznaczył Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa i przebudowa części ul. Cyprysowej, Bratkowej i Torowej w Stalowej Woli”. Zasadniczy zakres prac obejmuje m. in. uzyskanie mapy do celów projektowych, opracowanie dwóch różnych koncepcji (pod względem chodnika – jedno lub obustronny, ścieżka rowerowa/ciąg pieszo rowerowy, odwodnienie, oświetlenie), opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej do złożenia i uzyskania decyzji ZRID, opracowanie projektu zabezpieczenia lub przebudowy istniejącego, kolidującego uzbrojenia terenu, jeśli zajdzie taka potrzeba, opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, projektu wykonawczego, uzyskanie warunków technicznych od właścicieli sieci, jeśli zajdzie taka konieczność oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień od poszczególnych właścicieli sieci, jeśli zajdzie taka konieczność, uzyskanie wymaganych sprawdzeń, uzgodnień, uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, jeśli zajdzie taka konieczność oraz przygotowanie niezbędnych podziałów pod poszerzenie pasa drogowego.

Projekt zostanie wykonany w maksymalnie 40 tygodni.