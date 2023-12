19 grudnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli odbyło się spotkanie wigilijne dzieci i rodziców z Klubu „Wesoła Gromadka”.

Rodzice razem z dziećmi z osiedla fabrycznego w Stalowej Woli zorganizowali spotkanie wigilijne dla wszystkich członków klubu. Uroczyste spotkanie rozpoczęło się występem artystycznym dzieci, które pięknie zaśpiewały kolędę. Zaproszony ksiądz proboszcz z parafii Trójcy Przenajświętszej Sylwester Szwajca odmówił modlitwę i przekazał życzenia świąteczne. Nie mogło zabraknąć także dzielenia się opłatkiem. Rodzice przygotowali potrawy wigilijne na wspólny stół. Był barszczyk z pasztecikami, rozmaite pierogi, kapusta z grochem, sałatka śledziowa, ciasta oraz pączki z makiem – ukraiński tradycyjny przysmak świąteczny.

Na spotkaniu pojawił się także Mikołaj w ramach akcji „Mikołajki z bajki”, który rozdał dzieciom prezenty.

– Akcję prowadzimy już od 2014 roku. Polega ona na tym, że dzieci piszą listy do Mikołaja. Następnie naszą rolą jest szukanie Mikołajów wśród lokalnych firm i jak co roku oczywiście nam się to udało – powiedziała Agnieszka Chruściel koordynator zespołu ds. organizowania społeczności lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.