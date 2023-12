19 grudnia w Dziennym Domu Senior+ w Stalowej Woli odbyło się spotkanie wigilijne w ramach Opłatka Maltańskiego. To jedna z 35 miejscowości, w których mieszkańcy korzystają z pomocy w ramach akcji Opłatek Maltański w 2023 roku.

Jest to ogólnopolska, świąteczna akcja charytatywna organizowana od 2002 przez Zakon Maltański Polska wraz z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej. Co roku w organizację spotkania angażowani są lokalni przedsiębiorcy, darczyńcy i wolontariusze. Akcja polega na zorganizowaniu spotkania wigilijnego oraz dostarczeniu paczek z żywnością osobom potrzebującym.

– W tym roku mamy 70 osób, które otrzymają taką pomoc na święta. Są to uczestnicy Dziennego Domu Senior + w Stalowej Woli, gdzie w dniu dzisiejszym odbywa się też uroczysta Wigilia, oprócz tego są to seniorzy z rozwadowskiego domu seniora a także osoby, które są objęte pomocą grupy do spraw rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Paczki dotrą do osób, które według pracowników socjalnych i osób, które zgłaszały taką potrzebę wymagają takiej pomocy – powiedziała Sztafecie Małgorzata Gotfryd kierownik Dziennego Domu Senior+ w Stalowej Woli.

Paczki zostały przygotowane dzięki Zakonowi Maltańskiemu z Krakowa i dzięki lokalnym darczyńcom oraz prezydentowi Stalowej Woli Lucjuszowi Nadbereżnemu, który dofinansował zakupy produktów o długim terminie ważności.