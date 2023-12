1 stycznia 2024 roku odbędzie się mecz piłkarski, w którym naprzeciwko siebie staną „Zieloni” i „Czarni”. Trzon jednej i drugiej drużyny stanowić będą wychowankowie i byli piłkarze Stali Stali Stalowa Wola.

Wydarzenie będzie mieć charakter charytatywny. Przed, w trakcie i po meczu, prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na leczenie 7-letniego Damiana Wojtaka. Organizatorem wydarzenia jest trener Artur Kielarski. Mecz odbędzie się w namiocie pneumatycznym Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej o godzinie 14.

Damianek od 6 miesiąca życia walczy z guzem mózgu. Jest to glejak skrzyżowania nerwów wzrokowych i pasm wzrokowych. Ma za sobą operację i chemioterapię. Niestety, pomimo tego że lekarzom udało się uzyskać stabilizację guza, to nie udało się zahamować powiększania torbieli znajdujących się obok guza, które stanowią dla chłopca ogromne zagrożenie. Chłopiec cały czas pozostaje pod opieką onkologów i okulistów. Ze względu na zaburzenia i ograniczenia wywołane ciężkim leczeniem wymaga również pomocy innych specjalistów. Raz w miesiącu uczestniczy w kilkudniowej terapii we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka Niewidomego w Ośrodku w Laskach koło Warszawy, a w domu poświęca godzinę dziennie na ćwiczenia stymulujące nerwy wzrokowe. To ratuje mu wzrok.

Na szczęście Damianek to charakterny chłopak. Mówi, że jest odważnym wojownikiem, cały czas gotowym do boju. Wielkimi wojownikami są także jego rodzice, którzy walczą o powrót synka do zdrowia.

W Nowy Rok Damianek będzie Gościem Honorowym spotkania piłkarskiego „Zieloni” kontra „Czarni”.

https://www.kawalek-nieba.pl/damian-wojtak/

Pomóc Damiankowi można dokonując wpłaty na konto:

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”

Santander Bank 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374

Tytułem: „2852 pomoc dla Damiana Wojtaka”