Na swej tradycyjnej wigilii spotkali się 13 grudnia członkowie Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli. Łamali się opłatkiem, popłynęły świąteczno-noworoczne życzenia zdrowia, nadziei, pomyślności i wszelkiego dobra. A także „chrześcijańskiego optymizmu i nienarzekania”.

– Pamiętajmy też, jaki to dzień dzisiaj. 42 lata temu to był dramat, a dla wielu też tragedia – mówił ks. Krzysztof Rusiecki, Krajowy Duszpasterz Rzemiosła, nawiązując do kolejnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Zebrani uczcili na początek minutą ciszy wszystkich zmarłych w ostatnim roku członków Cechu. Odmówili też w ich intencji „Wieczne odpoczywanie…”

– Dzisiaj to spotkanie z Chrystusem i drugim człowiekiem jest okazją, byśmy odnowili w sobie więzi, życzliwość i braterstwo – powiedział ks. Rusecki, intonując kolędę „Wśród nocnej ciszy”. Odczytano też fragment Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Jezusa.

Mijający rok podsumował Starszy stalowowolskiego Cechu, Radosław Dziubek.

– Był to czas wielu wyzwań i trudności. Dla rzemieślników i całego społeczeństwa. Był to okres próby: solidarności, zaangażowanie się w pomoc bliźnim. Był to też, nie ukrywajmy, czas walki rzemieślników, żeby przetrwać, bo kryzys energetyczny odcisnął swe piętno. Ale myślę, że z nadzieją trzeba spoglądać w przyszłość, by móc się rozwijać i wspierać lokalne społeczności – mówił Radosław Dziubek. Zaapelował też do obecnych na wigilii samorządowców i przedstawicieli innych lokalnych instytucji, by wspierali „swoich rzemieślników, swojego szewca czy fryzjera, bo im teraz nie jest łatwo”.

– Życzę, żeby ten świąteczny czas był czasem nadziei spędzonym w rodzinnym gronie. Życzę zdrowia, optymizmu i sukcesów oraz wytrwałości i cierpliwości w realizacji swoich zamierzeń – zakończył Radosław Dziubek.

Ks. Rusiecki życzył z kolei „wielu Bożych błogosławieństw i zdrowia, bo bez zdrowia ciężko cokolwiek zrobić”. Życzył też „chrześcijańskiego optymizmu i nienarzekania”.

– Życzę, żebyście byli w tym nowym roku wobec siebie życzliwi, solidarni, autentyczni. Żebyśmy tę rzeczywistość, jaką jest Polska, nie rozmieniali na indywidualizm, ale tworzyli wspólnotę. Żebyśmy umieli przekazać to wielkie dziedzictwo następnemu pokoleniu. Żeby Polska i polski dom nie tylko był bogaty, ale przede wszystkim był przesiąknięty dobrem, miłością i wzajemnym szacunkiem – podkreślił ks. Krzysztof Rusiecki.