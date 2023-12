Zakończył się Junior Orange Bowl International Championships, największy na świecie turniej tenisowy w kategoriach juniorskich (14, 16 i 18 lat), uznawany za nieoficjalne mistrzostwa świata. Z szóstki reprezentantów Polski w kategorii 14-latków najlepiej spisała się Oliwia Sybicka. Zawodniczka Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli dotarła do ćwierćfinału.

Oliwia rozpoczęła turniej od zwycięstwa nad Jordyn Hazelitt (USA) 6:3, 6:2. W drugiej rundzie pokonała jej rodaczkę Reagan Levine (nr 17) 2:6, 6:0, 10:5, a następnie odesłała do domu kolejną Amerykankę, rozstawioną z numerem 2, Sarah Ye 6:2, 3:6, 7:5. W 1/16 trafiła na Ukrainkę Alinę Vysochenko (nr 9) i po kapitalnej grze zwyciężyła 6:4, 6:4. Sybicka awansowała do najlepszej ósemki i w grze o półfinał, o strefę medalową, zmierzyła się z turniejową „dziewiątką”, z Welles Newman (USA) i przegrała to spotkanie 2:6, 0:6.

W turnieju głównym dziewcząt do rywalizacji przystąpiło 128 zawodniczek z całego świata.

Junior Orange Bowl International Championships był ostatnim z trzech amerykańskich turniejów Oliwii Sybickiej. Na początku wystąpiła w turnieju gry deblowej w Eddie Herr U 14. Jej partnerką była Wenezuelka Sabrina Balderrama. Dziewczęta dotarły do finału, w którym uległy rozstawionym z numerem piątym Kanadyjkom: Charlie Celebrini i Elicii Lin 3:6, 5:7. Wcześniej polsko-wenezuelska para wyeliminowała najwyżej rozstawiony debel; Nancy Lee (USA) i Renee Alame (Australia) 6:4, 6:3. Kilka dni później Oliwia Sybicka wygrała regionalny turniej U 18 w Casely Tennis Akademii i na koniec swojego ponad miesięcznego pobytu w USA, reprezentowała Polskę w mistrzostwach świata do lat 14.

– Jestem szczęśliwa i mega dumna – powiedziała „Sztafecie” Agnieszka Wilk-Sybicka, mama Oliwii. W ramach projektu International Tennis Federation Team, z każdego kontynentu była wybierana jedna zawodniczka i jeden zawodnik. Oliwię za Ocean wysłała… Europa. To wielki zaszczyt i ogromne wyróżnienie. Dlatego cieszę się, że Oliwia stanęła na wysokości zadania, że swoją grą i wynikami odpłaciła się federacji za to ogromne zaufanie, jakim została obdarzona.

Na koniec należy jeszcze wymienić szkoleniowców, z którymi współpracuje Oliwia. To Włodzimierz Pikulski i Tomasz Adamowicz z Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli oraz Karol Filar z Rzeszowa, którzy pracowali i pracują z Oliwią w kraju oraz Kanadyjka Laura Pola, Austriaczka Petra Russegger, Brazylijczyk Rodrigo Ferreiro i Kanadyjczyk Dean Coburn, którzy pracowali z naszą tenisistką w Stanach Zjednoczonych.