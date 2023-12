W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów uczniom, którzy otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2022/2023. Wśród wyróżnionych znalazł się uczeń klasy 4c z RCEZ w Nisku.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów zostały wręczone uczniom w Rzeszowie 7 grudnia. W tym roku taką nagrodę z rąk Małgorzaty Rauch Podkarpackiego Kuratora Oświaty odebrał m.in. Karol Sawicki.

Nie jest łatwo zostać stypendystą Prezesa Rady Ministrów, trzeba spełnić kilka kryteriów. Stypendium otrzymują tylko najlepsi uczniowie uczęszczający do szkoły kształcącej w formie dziennej, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazującym szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Tym większe gratulacje należą się Karolowi Sawickiemu, któremu życzymy kolejnych wysokich wyników w nauce oraz osiągnięć w konkursach technicznych.