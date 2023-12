W pierwszym noworocznym numerze „Sztafety” (4 stycznia 2024 r.) przedstawimy kandydatów w 52. Plebiscycie „Sztafety” na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli w roku 2023.

Podobnie jak w latach poprzednich, wybierzecie Szanowni Czytelnicy 10 Najpopularniejszych Sportowców mijającego roku 2023 oraz 3 Najlepszych Masterów, Najlepszego Trenera i Talent Roku 2023.

Wśród kandydatów do zwycięstwa w głównej kategorii plebiscytu, a więc Najpopularniejszy Sportowiec, znajdą się medaliści seniorskich, młodzieżowych i juniorskich mistrzostw Polski, a także wyróżniający się zawodnicy stalowowolskich drużyn uczestniczących w seniorskich rozgrywkach ligowych, w tym przypadku piłkarze 2-ligowej „Stalówki” i koszykarze 3-ligi. Podobnie jak w poprzednich edycjach plebiscytu wśród kandydatów będą tylko i wyłącznie ci zawodnicy i te zawodniczki, którzy reprezentowali Stalową Wolą przynajmniej przez pół roku 2023, i którzy reprezentują ją nadal.

Kategoria Najlepszy Master. W gronie kandydatów będą Seniorzy-Amatorzy, którzy osiągali w mijającym się roku 2023 znaczące sukcesy w kraju i za granicą.

Kategoria Talent Roku będzie obsadzona dziewczętami i chłopcami reprezentującymi w roku 2023 kluby sportowe ze Stalowej Woli urodzonymi w latach 2008-2009.

Po kilku latach rezygnujemy z głosowania SMS-ami. Wracamy do klasycznej wersji plebiscytu, a więc wybierania Najpopularniejszego Sportowca wyłącznie na kuponach drukowanych co czwartek w papierowej wersji „Sztafety”.

Kupony trzeba będzie dostarczyć do naszej redakcji, która mieści się w budynku Dyrekcji PKS przy ul. Ofiar Katynia 30 (parter) lub wysłać je pocztą na adres: Wydawnictwo „Sztafeta” Sp. z o.o., ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola (o ważności kupony decyduje data stempla pocztowego).

Poszczególne kupony będą ważne tylko przez 5 kolejnych dni po ich ukazaniu się w gazecie i tylko wtedy, kiedy wszystkie rubryki będą wypełnione w całości (pełna „dziesiątka” Najpopularniejszych Sportowców, 3 Mastersów oraz Talent i Trener). Zamknięcie plebiscytu nastąpi 16 lutego 2024 r.