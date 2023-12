Sezonowe sprawdzanie drożności przewodów kominowych jest ważne dla utrzymania bezpieczeństwa domu oraz dla efektywnego działania urządzeń opalanych węglem, drewnem lub innymi paliwami.

Przez cały sezon grzewczy, pył, sadza i inne substancje mogą osadzać się wewnątrz przewodów kominowych, co może prowadzić do wzrostu oporu przepływu powietrza. Może to prowadzić do niedostatecznego odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych, co wpływa na ich wydajność i może być niebezpieczne dla zdrowia mieszkańców. Sprawdzanie drożności przewodów kominowych powinno odbywać się co najmniej raz w roku, idealnie przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Właściciele budynków jednorodzinnych i zagrodowych mają obowiązek robić taki przegląd co roku.

– Przeglądy wynikają z prawa budowlanego, dokładnie z artykułu 62. Kto nie zapewnia kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i należytego użytkowania obiektu budowlanego podlega karze grzywny, nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

Cały czas przeprowadzane są doraźnie kontrole polegające na sprawdzeniu przeglądów kominowych, gazowych czyli protokołów z utrzymania budynku. Właśnie do kontroli corocznych przypisane są kontrole instalacji kominowych oraz instalacji gazowych. Przypominamy, że w związku z rozpoczętym sezonem grzewczym należy zwrócić szczególną uwagę, bo wtedy kominy spalinowe są używane i może dojść do jakiegoś nieszczęścia w związku z tym. Przypominamy, że taką kontrolę należy przeprowadzić przynajmniej raz w roku.

Duże obiekty na przykład handlowe muszą taką kontrolę przeprowadzać dwa razy do roku, o takich kontrolach właściciele lub zarządcy obiektów muszą zawiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego i tu mam pewność, że duże obiekty są kontrolowane. Problematyczna sprawa jest z budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi. Ludzie nie mają na ten temat wiedzy i dopiero my podczas kontroli wskazujemy, że takie protokoły wymagane są prawem budowlanym i często się zdarza, że dopiero po naszej kontroli te protokoły są przedkładane, dopiero wtedy kiedy właściciele się o tym dowiedzą – powiedział Sztafecie Jarosław Urbanowicz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nisku.

Profesjonalny kominiarz może przeprowadzić kontrolę przy pomocy specjalistycznego sprzętu, który pozwala na zidentyfikowanie ewentualnych blokad lub uszkodzeń w przewodach kominowych. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów z drożnością, należy podjąć odpowiednie działania naprawcze, takie jak usunięcie nagromadzonej sadzy i innych zanieczyszczeń. Konieczne może być także przeprowadzenie inspekcji przewodów kominowych w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń, które mogą wymagać naprawy lub wymiany. Regularne sprawdzanie drożności przewodów kominowych jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego i efektywnego działania systemu grzewczego. Prace związane z przewodami kominowymi powinny być wykonane przez doświadczonych profesjonalistów, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie i funkcjonowanie systemu.