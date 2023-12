Prezydent miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli Stanisław Sobieraj serdecznie zapraszają na jedyny w swoim rodzaju koncert kolęd i pastorałek zespołu „Mała Armia Janosika”, który odbędzie się w Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli), w sobotę 6 stycznia 2023 roku o godz. 13:20 w Bazylice Konkatedralnej w Stalowej Woli. Koncert będzie zwieńczeniem Orszaku Trzech Króli, który rozpocznie się Mszą święta w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli – Rozwadowie o godz. 11:00. Orszak przejdzie głównymi ulicami miasta i zakończy się w Bazylice Konkatedralnej.

Zespół Mała Armia Janosika – Kapela góralska, zespół folklorystyczny czy też grupa artystyczna, zainspirowana kulturą góralską, ale jednocześnie nawiązująca do innych kultur, potrafiąca wyjść poza utarte schematy, motywująca do kreatywności w muzyce, poszerzania horyzontów i realizowania własnej pasji. Pomysłodawcą tego projektu muzycznego jest Damian Pałasz – producent, skrzypek, muzyk i wizjoner, który w lutym 2015 roku w Rabie Wyżnej utworzył sekcję nauki gry na skrzypcach i basach podhalańskich. Mała Armia Janosika obecnie liczy 220 osób w wieku od 3 do 70 lat. Dzieci i młodzież pod okiem instruktorów, rozwijają muzyczne aspiracje w klasach skrzypiec, basów, akordeonu oraz warsztatu wokalnego. W swoim dorobku mają wiele koncertów oraz wideoklipów, w których między innymi wzięli udział zaproszeni Cezary i Katarzyna Żakowie oraz Piotr Cyrwus. W sieci oglądalność „Małej Armii Janosika” przekroczyła już 250 mln i nadal rośnie. Zespół w ciągu roku cyklicznie

wyrusza w trasy koncertowe występując na terenie całej Polski. Na swoim koncie ma już zagranych ponad 100 koncertów o charakterze ludowym, świątecznym, papieskim oraz patriotycznym.

Stalowa Wola jest jedynym Miastem na Podkarpaciu, gdzie odbędzie się koncert Zespołu „Mała Armia Janosika” podczas zimowej trasy koncertowej.