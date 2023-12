Zespoły Stalowowolskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki rozegrali ostatnia w tym roku kolejkę. Art-Greg Stalowa Wola pauzował, a mimo to zachował pierwszą pozycję w tabeli. Wyprzedzić mógł ich Konzbud, ale aktualni mistrzowie SWVA przegrali z WP-Transferem. I od razu trzeba zaznaczyć, że zwycięstwo najbardziej utytułowanej drużyny w historii tych rozgrywek było zasłużone.

W pierwszym spotkaniu sobotniej serii Leśników z Rudnika nad Sanem pokonał zespół z Sarzyny i zrobił to w bardzo dobrym stylu. W każdej z partii wicelider panował na parkiecie od początku do końca. Dzisiaj PHU Sarzyna jest głównym kandydatem do zajęcia pierwszego miejsca na półmetku sezonu zasadniczego. Podobnie, jak Konzbud ma rozegrany jeden mecz mniej, ale ma też jeden punkt więcej od niego.

Kilka słów należy się także Damontowi. Drużyna, która zamyka tabelę i tym schodziła z boiska pokonana, przegrała z „przeciwpożarowcami” Tomasza Mazura, ale zdobyła pierwszego w tych rozgrywkach seta.

Następne mecze SWVA odbędą się dopiero 13 stycznia.

KONZBUD – WP–TRANSFER 1:3 (19:25, 25:23, 20:25, 13:25)

KONZBUD: Lipiarz, Maślach, Tokarczyk, Konopka, Szmejda, Jarosz, Janiec, Patkiewicz, Sroka.

WP-TRANSFER: Rąpała, Skrzypek, Kania, Pyrak, Skrzypczyk, Smogór, Mierzwa, J.Skalny, M.Skalny, Rutkowski, Błażejczak.

W pozostałych meczach 8. kolejki: Leśnik – PHU Sarzyna 0:3 (9:25, 19:25, 16:25), Damont – BHP PPOŻ T.Mazur 1:3 (20:25, 23:25, 29:27, 11:25), pauzował Art– Greg.

1. Art–Greg 6 13 4 2 14-8

2. PHU Sarzyna 5 12 4 1 14-5

3. Konzbud 5 11 4 1 13-5

4. WP-Transfer 5 8 3 2 11-9

5. Leśnik 5 7 2 3 8-9

6. BHP PPOŻ T.Mazur 6 6 2 4 7-14

7. Damont 6 0 0 6 1-18

7. kolejka, 13 stycznia: WP–Transfer – Leśnik (10), Damont – Art-Greg (11.40), Konzbud – BHP PPOŻ T.Mazur (13.20), pauzuje PHU Sarzyna.