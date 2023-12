Trójka pływaków Motyla MOSiR Stalowa Wola startowała w zimowych mistrzostwach Polski. Dawid Kanty i Fabian Siry walczyli w Gliwicach, a Maksym Nowak w Olsztynie.

Na Górnym Śląsku odbywały się mistrzostwa do lat 15. Do boju swoich reprezentantów wysłało aż 134 kluby. Czołowe role odgrywali, rzecz jasna, zawodnicy pływackich Szkół Mistrzostwa Sportowego. Największymi gwiazdami mistrzostw byli: Wiktoria Gracjasz z Suchej Beskidzkiej, która wywalczyła 5 tytułów mistrzowskich oraz Tymoteusz Jóźwiak ze Słupna i Michał Szymczak z Raszyna. Pierwszy zdobył cztery „złota”, drugi trzy i po 1 medalu srebrnym i brązowym.

A jak poszło dwójce Motyli? Za całą pewnością powody do zadowolenie może mieć Dawid Kanty, który w eliminacjach na 200 m stylem grzbietowym uzyskał 20 czas (2:18,96) i awansował do finału B. W nim popłynął jeszcze szybciej (2:18,37), ale miejsce w klasyfikacji generalnej nie poprawił. Niewiele brakło, a Kanty także na 100 m „grzbietem” popłynąłby w finale B. W eliminacjach uzyskał 21. czas (1:03,07).

Kanty startował jeszcze na 50 m stylem grzbietowym – 31. miejsce (29,42) oraz na 50 m stylem dowlnym – 87. miejsce w eliminacjach (26,75) i na 100 m stylem zmiennym – 70. miejsce (1:08,94).

Pięć startów zaliczył także Damian Siry. Na 50 m kraulem uzyskał 106 czas (27,47), na 100 m – także w kraulu – był 92 (1:00,66), na 50 m stylem klasycznym – 75. miejsce (36,91), na 50 m stylem motylkowym – 97. miejsce (30,99), na 100 m stylem zmiennym 84. miejsce (1:11,23).

W olsztyńskiej Aquasferze o medale mistrzostw Polski walczyli juniorzy do lat 18. Motyla reprezentował 17-letni Maksym Nowak. Nasz najszybszy aktualnie specjalista od pływania na plecach najlepiej spisał się w wyścigu na 200 m. W eliminacjach osiągnął 19 czas (2:08,65), awansował do finału B, w którym poprawił się o blisko 2 sekundy. Popłynął w czasie 2:06,90 i zajął 8. miejsce. Mistrzostwo Polski do lat 18 wywalczył Filip Suchański z Lublina (1:53,35).

Dobrze poszło zawodnikowi trenera Alaksandra Gajdy w wyścigach na 50 i 100 m stylem grzbietowym. Wyścig odbywający się na dwóch długościach basenu zakończył na 23. miejscu (26,87), a 100 m pokonał w czasie 57,88. Pozwolił mu on zostać sklasyfikowanym na 21. miejscu i być pierwszym rezerwowym w finale B.

Mistrzostwa Polski w Olsztynie należały do pływaków z Lubelszczyzny. Klasyfikacje medalową wygrał KU AZS UMCS Lublin – 14 (6 złotych – 3 srebrne – 5 brązowych), a miejsce drugie zajęła Wisła Puławy – 6 (6-0-0). Medale zdobywali zawodnicy 27 ośrodków, a zgłosiło się do mistrzostw 96 klubów.