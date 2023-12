Ostatnie w tym roku spotkanie rozegrał Orkan Nisko. Nasz jedynak w seniorskich rozgrywkach ligowych przegrał w Rzeszowie z drugim zespołem V LO.

Podobnie jak tydzień wcześniej w spotkaniu z liderem z Głogowa Małopolskiego, niżański beniaminek pojechał w mocno okrojonym składzie – jedynie w „siódemkę” – i tak naprawdę tylko przez chwilę i to tylko wtedy, kiedy mu rywal na to pozwolił, był w stanie dotrzymać kroku młodzieżowcom z Rzeszowa. Gospodarze pewnie i wysoko wygrali dwa pierwsze sety, a jedynie w czwartym „odpuścili” Orkanowi na chwilę, lecz w końcówce odsłony zabrali się ponownie do pracy i zakończyli spotkanie w trzech setach.

Kolejne mecze w drugiej lidze podkarpackiej zaplanowano na 14 stycznia. Orkan zmierzy się tego dnia z Anilana II Rakszawa, którą pokonał w 2. kolejce na jej boisku 3:2.

AKS V LO II RZESZÓW – ORKAN 3:0 (25:15, 25:19, 26:24)

ORKAN: Michał Rąpała, Marcin Rąpała, Paweł Kania, Łukasz Skrzypek, Marcin Gorczyca, Wojciech Bąk, Hubert Wiśniowski (libero).

W pozostałych meczach 7. kolejki: Anilana Rakszawa II – SST Lubcza Racławówka 0:3 (19:25, 20:25, 17:25), Głogovia – AlterEco Maj-Bud Bystrzaki Gmina Iwierzyce 3:1 (25:14, 25:21, 19:25, 25:23).

Tabela za www.podkarpackasiatkowka.pl