8 grudnia 2023 roku Huta Stalowa Wola S.A. podpisała z Agencją Uzbrojenia umowę ramową, która obejmuje dostawy 6 Dywizjonowych Modułów Ogniowych (DMO) REGINA. Trzonem tych artyleryjskich zestawów jest armatohaubica Krab.

Agencja przeznaczyła na ten cel blisko 10 mld zł. Jest to największe zlecenie w historii skierowane do HSW S.A. (poprzednie, z grudnia 2016 r. warte było 4,6 mld zł i dotyczyło 4 DMO). Umowa ta rozpoczęła proces negocjacji, który zakończy się zawarciem, do końca lutego 2024 roku, umowy na dostawy: w pierwszej kolejności 4 DMO.

W skład każdego Dywizjonowego Modułu Ogniowego REGINA wchodzą 24 samobieżne 155 mm armatohaubice Krab, 3 Wozy Dowódczo-Sztabowe (WDSz), 8 Wozów Dowódczych (WD) różnego szczebla, 6 Wozów Amunicyjnych (WA) oraz Wóz Remontu Uzbrojenia i Elektroniki (WRUiE). W sumie umowa przewiduje więc dostawę przez HSW S.A. 144 Krabów i 108 innych pojazdów.