Powiat Niżański w 2023 roku już po raz piąty realizował projekt „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego” w celu szczegółowym nr 2 – Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania”, w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

„Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap V” to realizacja działań przez szkoły średnie prowadzone przez Powiat Niżański – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, Zespół Szkół im. gen Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem, Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudniku nad Sanem, a także Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem.

W tegorocznej edycji uczestniczyły również: przedszkole z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem – Podgórzu, szkoły podstawowe z terenu naszego Powiatu – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrem, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kurzynie Średniej, Zespół Szkolno – Przedszkolny Jarocinie.

W nasze działania włączyły się: Komenda Powiatowa Policji w Nisku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nisku, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rudniku nad Sanem, Stowarzyszenie Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nisku.

W ramach projektu zrealizowano wiele akcji i inicjatyw. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i życiu codziennym” to działanie skierowane do przedszkolaków, dzieci ze szkół podstawowych oraz seniorów, realizowane również podczas Dożynek Powiatu Niżańskiego – Jeżowe 2023. „Świadomy nauczyciel – bezpieczny uczeń – bezpieczna szkoła” to działanie skierowane do młodzieży i nauczycieli naszych szkół, którzy m. in. uczestniczyli w warsztatach, odbyli kurs instruktora turystyki rowerowej, uczestniczyli w rajdzie rowerowym, zawodach strzeleckich, w akcji „Bezpieczeństwo na stoku narciarskim” oraz doskonalili technikę jazdy w WORD w Krośnie. Odbiorcami i uczestnikami projektu byli również wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem oraz Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem. Dla strażaków OSP zorganizowano szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym prowadzone przez WORD w Tarnobrzegu. Zakupione zostały materiały odblaskowe oraz kolejny już defibrylator AED (tym razem do ZS im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem). W ramach projektu przeprowadzono, wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, akcję „Moja krew – Twoje życie” w Nisku oraz w Rudniku nad Sanem. Wszystkie zrealizowane działania przedstawione zostały na forum podsumowującym projekt, które odbyło się w auli Powiatu Niżańskiego.

Wartość projektu to 110.023,37 zł, w tym 100.000 zł dotacja, a 10.023,37 zł wkład finansowy Powiatu Niżańskiego.

Można powiedzieć, że tegoroczny projekt „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego” jest jubileuszowy, bo realizowany jest w Powiecie Niżańskim już po raz piąty. Podkreślić należy, że za każdym razem cieszy się on ogromnym zainteresowaniem naszych partnerów, którzy już na etapie aplikowania o środki mają dużo ciekawych i innowacyjnych pomysłów, które niestety musimy ograniczyć do ram finansowych określonych regulaminem projektu. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom staramy się pozyskiwać środki w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, gdy tylko nadarzy się taka możliwość. W 2023 roku zrealizowaliśmy wiele, naprawdę bardzo różnych działań, dlatego słowa podziękowania kieruję przede wszystkim do naszych partnerów w projekcie, do Dyrektorów wszystkich naszych szkół, SOSW, Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem, Dyrektorów szkół podstawowych, którzy uczestniczyli w projekcie oraz koordynatorów projektów w szkołach i placówkach, a także osób z nimi współpracujących. – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.