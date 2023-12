Juniorki Vegi MOSiR Stalowa Wola przegrały w ostatnim tegorocznym meczu rundy zasadniczej w grupie I podkarpackiej ligi ze Stalą Mielec, lecz po spotkaniu to one miały powody do zadowolenia.

To, że z pierwszego miejsca do fazy finałowej awansuje zespół Developressu Rzeszów było w zasadzie wiadomo już przed startem do ligi. Wiadomym też było od samego początku, że walka o drugie miejsce, także premiowane udziałem w kolejnej fazie rozgrywek, rozgrywać się będzie pomiędzy Vegą Stalowa Wola a Stalą Mielec. W pierwszym meczu w Mielcu górą były stalowowolanki. Podopieczne trenera Jakuba Patkiewicza wygrały wtedy 3:0.

Przed ostatnią kolejką w lepszej sytuacji była Vega, ale drużyna z Mielca wciąż zachowywała szansę na zajęcie drugie miejsce, ale pod warunkiem, że pokonała naszą drużynę ze straty seta. Trzeba przyznać, że mielczanki bliskie były celu, bo wygrały mecz, jednak oddały naszej drużynie trzeciego seta 27:29 i to Vega wystąpi w finałowej rozgrywce.

VEGA MOSiR – STAL MIELEC 1:3 (21:25, 18:25, 29:27, 14:25)

VEGA: Drozdowicz, Partyka, Winiarska, Iskra, Kowalik, Cygan (libero), Kruczek, Ćwikła, Stadnik, Kaczyńska.

