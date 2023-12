Od lat w świąteczne drzewko, w Stalowej Woli najlepiej można zaopatrzyć się „pod wiaduktem” nad ulicą Okulickiego i w najbliższej okolicy. Już na początku grudnia wyrasta tu las choinek: żywych i sztucznych. Od małych drzewek w doniczkach i donicach, po wielkie, kilkumetrowe nawet, cięte okazy. A wśród sztucznych są i takie, które wyglądają dosłownie jak prawdziwe. Całkiem prawdziwe są też ich ceny – nawet 1100 zł.

Z żywych przeważają jodły kaukaskie, ale można też kupić polską sosnę czy świerka. Choinki pochodzą ze specjalnych plantacji, gospodarstw i szkółek leśnych (świerk pospolity rośnie tu przeciętnie 4-7 lat). Jodłę kaukaską najczęściej importujemy z Danii, a rośnie tam do 18 lat.

Ile zapłacimy za żywą choinkę „pod wiaduktem”? Ceny w zależności od rozmiaru, puszystości igieł, gęstości gałęzi i ogólnej atrakcyjności drzewka: od 50 do 350 zł. Te w doniczkach są odpowiednio tańsze: od 50 do 150 zł. Oczywiście zawsze można się potargować. Rok temu rozmawialiśmy tu z panem Dariuszem spod Lublina, który w choinkowym biznesie robi już 26. sezon, a w Stalowej Woli sprzedaje świąteczne drzewka od 14 lat. Czy w tym roku jest jakiś nowy trend? Co najczęściej wybierają kupujący?

– Trend jest taki, że żywa choinka ma być idealna: pachnąca, z gęstym igliwiem i z symetrycznie rozłożonymi gałęziami. Po prostu piękna. I takie też sprzedaję – uśmiecha się pan Dariusz. Najdroższy i najwyższy okaz, jaki teraz sprzedał w Stalowej Woli, miał 6 metrów wysokości (!) i poszedł za 650 zł.

Po drugiej stronie ulicy Okulickiego stoją sztuczne choinki. Jest ich znacznie mniej niż rok temu. Drzewka imitują jodły, sosny, świerki, z igłami zielonymi lub przyprószonymi na biało, z szyszkami i bez. Najnowsze modele i te, które stylistycznie są trochę starsze. Ceny od 300 do 1100 zł. Najdroższe są te poliuretanowe, których właściwie nie sposób odróżnić od prawdziwych choinek, tak perfekcyjnie są wykonane (w branży mają nawet ksywkę „kosmos”). Sprzedawcy nie kryją, że popyt na sztuczne choinki jest w tym roku wyraźnie mniejszy niż w poprzednim sezonie.