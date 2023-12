Do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu trafił akt oskarżenia przeciwko 23-letniej Oksanie P. i jej 26-letniemu partnerowi Vitalijowi S. Mężczyzna odpowie za usiłowanie zabójstwa 2,5 letniego wówczas chłopca, znęcanie się psychiczne i fizyczne oraz doprowadzenie małoletniego do obcowania płciowego. Kobieta – matka chłopca odpowie za pomocnictwo w katowaniu i gwałceniu dziecka.

Akt oskarżenia w tej sprawie 15 grudnia został skierowany do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

– Pierwszemu z oskarżonych postawiono dwa zarzuty. Po pierwsze, że w okresie od sierpnia 2022 r. do 4 października 2022 r. znęcał się psychicznie i fizycznie w połączeniu ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa nad małoletnim poniżej lat 15 i pozostającym od niego w stałym stosunku zależności w ten sposób, że wielokrotnie stosował wobec niego przemoc oraz doprowadził małoletniego do obcowania płciowego, narażając tym samym pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. o przestępstwo z art. 207 § 1a i § 2 kk i art. 197 § 1 i 3 pkt 2 i § 4 kk i art. 157 § 1 kk i art. 157 § 2 kk i art. 160 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. – informuje Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu.

– Po drugie, że w dniu 4 października 2022 r. w Stalowej Woli działając ze szczególnym okrucieństwem, w zamiarze bezpośrednim, usiłował pozbawić życia małoletniego, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na udzielona małoletniemu pomoc medyczną, tj. o przestępstwo a art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 i 2 pkt 1 i 2 kk i art. 156 § 1 pkt 2 kk i art. 197 § 1 i 3 pkt 2 i § 4 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. – czytamy na stronie Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

– Oskarżonej zarzucono natomiast, że w okresie od sierpnia 2022 r. do 4 października 2022 r., działając z zamiarem ewentualnym udzieliła pomocy oskarżonemu w fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad swoim małoletnim synem oraz w co najmniej jednokrotnym doprowadzeniu go do obcowania płciowego ze szczególnym okrucieństwem i że jako matka mająca szczególny obowiązek opieki nad dzieckiem pozostawiła całkowicie niesamodzielnego syna pod wyłączną opieką oskarżonego, godząc się, że ten wielokrotnie stosował wobec niego przemoc, czym ułatwiła oskarżonemu popełnienie czynu zabronionego (opisanego wyżej) narażając jednocześnie małoletniego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 207 § 1a i § 2 kk i art. 197 § 1 i 3 pkt 2 i § 4 kk i art. 157 § 1 kk i art. 157 § 2 kk i art. 160 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. – informuje Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu.

W sprawie tej nie wyznaczono jeszcze terminu rozprawy.

5 października 2022 roku do szpitala w Stalowej Woli młody mężczyzna przywiózł małego chłopca, którego stan zdrowia był krytyczny. Był nim 2,5 letni Danylo. Dziecko trafiło do szpitala z licznymi obrażeniami ciała, które wskazywały na bicie, przypalanie papierosami oraz gwałt.

Personel medyczny niezwłocznie poinformował policję. Chłopiec został przetransportowany do szpitala w Rzeszowie.

Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali opiekunów dziecka (matkę chłopca i jej partnera), którymi okazali się przebywający od kilku miesięcy na terenie Stalowej Woli obywatele Ukrainy.

Oboje usłyszeli zarzuty i decyzją sądu, na wniosek prokuratury, trafili do aresztów.

Zatrzymana para ma za sobą czterotygodniową obserwację psychiatryczną w Areszcie Śledczym w Krakowie. U mężczyzny stwierdzono zaburzenia preferencji seksualnych, zaś u kobiety nie stwierdzono tego typu zaburzeń.

Kobiecie za zarzucane czyny grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat, mężczyźnie zaś może grozić kara dożywotniego więzienia.

– Przeprowadzone w szpitalu w Rzeszowie badania wykazały u chłopczyka krwiaka przymózgowego. Danylo przeszedł operację neurochirurgiczną. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej, ale z malcem, ze względu na jego liczne urazy m.in. głowy, nie było żadnego kontaktu. Zdaniem lekarzy dziecko będzie najprawdopodobniej miało dużą niepełnosprawność – podawała Polska Agencja Prasowa.