Ruszyła budowa bloków na osiedlu Ogrodowym w Stalowej Woli. Pierwszy etap prac obejmuje 3 budynki wielorodzinne, tworzące 96 mieszkań dla obecnych i nowych mieszkańców Stalowej Woli. Za kilka miesięcy rozpocznie się budowa II etapu, to kolejne 5 budynków.

– Spotykamy się na tym placu budowy, aby przede wszystkim pokazać i zaprezentować tę budowę, która już trwa. Powstaje wyjątkowe osiedle, zaprojektowane z sercem, zaprojektowane dla konkretnych ludzi, o konkretnych oczekiwaniach, o konkretnych ambicjach, ale przede wszystkim takich, którzy chcą wiązać przyszłość z miastem Stalowa Wola. Chcielibyśmy pokazać, że ta budowa trwa, że wznoszą się już te budynki również dlatego, że na ostatniej sesji budżetowej po raz kolejny pojawiły się takie głosy marudzenia, niedowierzania, że oto program SIM nie jest realizowany, że nie dojdzie do skutku. Chcemy bardzo mocno pokazać, że to nie słowa a czyny, że to konkretna realizacja – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Dodał, że już ponad 120 mieszkańców wybrało swoje mieszkania w ramach tego programu. Ponad 200 osób zgłosiło się do programu. – To pokazuje, że jest to program bardzo mocno oczekiwany, bardzo mocno potrzebny i my dzisiaj wspólnie z panią prezes Renatą Knap chcemy zapewnić, że żadne marudzenia, żadne przeciwności, które się tutaj pojawiały nie będą przeszkadzać w tym, aby z pełną konsekwencją i determinacją ten program mieszkaniowy w Stalowej Woli realizować i jeszcze go rozwijać, bo tanie, dostępne mieszkania, które w przyszłości będą również własnością najemców są bardzo potrzebne dla Stalowej Woli, dla rozwoju naszego miasta – mówił prezydent Nadbereżny.

Włodarz miasta podziękował radnym, którzy na ostatniej sesji w konkretnym głosowaniu poparli budżet miasta Stalowej Woli, gdzie zapisana jest kwota 40 mln zł, które miasto Stalowa Wola otrzymało z rządowego programu dopłat, programu mieszkaniowego na realizację tego projektu.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Adamietz Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich. Zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą I etap budowy zakończy się w grudniu 2025 roku.

– Budowa obejmuje 3 budynki wielorodzinne, to pierwszy etap osiedla Ogrodowego – 96 mieszkań o powierzchni od M2 do M5. Co ważne mieszkania budowane przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową są mieszkaniami wykończonymi, pod klucz, a więc mieszkania, w których są ułożone podłogi, zamontowane drzwi, łazienka jest gotowa do użytkowania, a w kuchni jest zamontowany piekarnik, płyta indukcyjna i zlewozmywak. Tak naprawdę wystarczy odebrać klucze, aby cieszyć się własnym M. Do każdego mieszkania przynależy komórka lokatorska, tak często dzisiaj pomijana ze względów finansowych, a przecież tworzy ona tak ważną przestrzeń do życia wpływającą na komfort każdej rodziny – mówiła Renata Knap, prezes SIM.

Według harmonogramu realizacja drugiego etapu, czyli pozostałych 5 bloków ma się rozpocząć za kilka miesięcy. W sumie Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa na osiedlu Ogrodowym zaoferuje 224 mieszkania o metrażach od 28 do 85 m kw., od 1 pokojowych do 5 pokojowych.

Spółka SIM zadba również o wszystkie szczegóły zagospodarowania części wspólnych. Powstaną miejsca parkingowe, nowoczesny atrakcyjny plac zabaw i altanki śmietnikowe. Na całym osiedlu zostanie zamontowany monitoring, aby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie.