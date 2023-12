We wtorek 19 grudnia odbyła się konferencja prasowa byłego już wiceministra infrastruktury Rafała Webera podsumowująca wszystkie inwestycje drogowe na Podkarpaciu w latach 2016- 2024.

Podsumowanie to jest związane z 8-letnią działalnością rządu PIS – u. Rafał Weber pełnił funkcję wiceministra 4 lata 8 miesięcy i 9 dni.

– Pełniłem zaszczytną i bardzo odpowiedzialną funkcję, którą starałem się wykorzystać jak najlepiej dla rozwoju infrastruktury drogowej, transportu międzynarodowego, dla wzmocnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo to ten zakres odpowiedzialności w Ministerstwie Infrastruktury, który mnie dotyczył. Starałem się tę funkcję wykorzystać tutaj, lokalnie, na nasz region, na inwestycje drogowe, które są potrzebne w naszym województwie – powiedział Rafał Weber.

Wiceminister przedstawił aktywność władzy w porównaniu z działalnością poprzedników w sposób liczbowy. W latach 2008-2015 oddano do użytku 2089,1 km dróg ekspresowych i autostrad, a w latach 2016-2023 było to już 2158,5 km. Jak skomentował poseł, rząd PIS mimo niesprzyjających okoliczności jakimi były epidemia Covid-19 oraz wojna w Ukrainie nieprzerwanie prowadził inwestycje drogowe w kraju. Natomiast rząd PO-PSL miał okoliczności sprzyjające budowie dróg gdyż podczas ich rządów Polska była organizatorem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, a więc budowa dróg czy stadionów była ułatwiona.

Poseł zaznaczył także, że podczas kadencji Prawa i Sprawiedliwości zwiększono finansowanie programów, które służyły do realizacji inwestycji drogowych:

– Pierwsze zwiększenie to rok 2017, na wniosek ministra Andrzeja Adamczyka Rada Ministrów pod przewodnictwem pani premier Beaty Szydło poszerzyła program budowy dróg krajowych z 107 do 164 miliardów złotych właśnie po to aby inwestycji realizowanych w Polsce było jeszcze więcej. W ramach tego poszerzenia znalazła się droga ekspresowa S19 czyli nasza Via Carpatia – strategiczny dla Polski wschodniej szlak, droga ekspresowa S17, S12, S6 a także S10.

Ważną rzeczą jest, że Via Carpatia jest budowana w standardzie 2+2. Będzie poprawiany także 15-kilometrowy odcinek tej trasy między Jasionką a Sokołowem Małopolskim, który zbudowano w standardzie 2+1. Jak zaznaczył Rafał Weber wszystkie kontrakty, które w chwili obecnej są realizowane oznaczają otwarcie w ciągu najbliższych 3 lat ponad 1000 km dróg szybkiego ruchu.

Drogi gminne i powiatowe na Podkarpaciu podczas rządów koalicji PO-PSL w latach 2009-2015 zwiększyły się o 1121 kilometrów. Natomiast ich następcy zwiększyli tę liczbę do 1926 kilometrów nowych dróg, są tu ujęte także inwestycje przyszłoroczne z przyznanym dofinansowaniem.

Prawie sześciokrotnie więcej środków otrzymały podkarpackie samorządy na inwestycje na poziome gminnym i powiatowym w latach 2016-2024. Kwota dofinansowania wyniosła 1 mld 651 mln zł.

– Dofinansowanie udzielane samorządom może sięgać nawet 30 mln zł dzięki czemu mogą one silić się na bardzo duże zadania, które są bardzo kosztochłonne. Przykładem takiej inwestycji, która została zrealizowana w Stalowej Woli jest tunel pod torami łączący ulicę Przemysłową z ulicą 11 listopada. Inwestycja o wartości ponad 20 mln zł wsparta środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ponad 16 mln zł – skomentował poseł.

Podczas kadencji PiS powiat stalowowolski i niżański uzyskały aż 285 mln dofinansowania z RFRD-u, stalowowolski 136 mln a niżański aż 149 mln.

– Proszę zauważyć aktywność powiatu niżańskiego, tam samorządy realizowały naprawdę duże zadania. Pamiętam jedno z nich – jest to droga powiatowa łącząca Krzeszów z Harasiukami. Wartość tej inwestycji to ponad 20 mln zł, ponad 9 to Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ale drugie ponad 9 mln zł to Polski Ład. Połączenie tych dwóch źródeł pozwoliło na to, że powiat niżański zrealizował tą inwestycję przy bardzo niewielkim wysiłku finansowym z własnego budżetu – powiedział Rafał Weber.

Poseł zgłosił swoją kandydaturę do sejmowej Komisji Infrastruktury. Chce tym samym przypilnować aby programy stworzone przez jego partię oraz środki na realizację działań w ramach tych programów nie zostały wstrzymane, chodzi tu zwłaszcza o powstanie drogi ekspresowej S74.

Kolejnym ważnym zadaniem w jego obecnej sejmowej kadencji jest przypilnowanie interesów Huty Stalowa Wola, rozwoju garnizonów w Nisku i Nowej Dębie i dlatego złożył akces do sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

Podsumowując konferencję powiedział:

– Dobrze życzę naszemu województwu, wiem jak ostro i mocno trzeba walczyć o dane inwestycje, o dane zagadnienia. Ja w nowej kadencji Sejmu będę posłem opozycji, merytorycznym i konstruktywnym. Wiem na czym polega praca w rządzie, wiem, że niełatwo jest wywalczyć środki finansowe na realizację powierzonych zadań ale tego będę wymagał od obecnego gabinetu, od nowego ministra infrastruktury, od tych wszystkich ministrów którzy mają w swoich obowiązkach realizację tego co na Podkarpaciu jest najważniejsze czyli bezpieczeństwo i inwestycje.