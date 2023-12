18 grudnia 2023 roku, podczas sesji Rady Miejskiej w Stalowej Woli prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej w Stalowej Woli Stanisławem Sobierajem oraz przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stalowej Woli Lucjanem Małkiem, wręczyli nagrody za osiągnięcia sportowe za 2023 rok, zawodnikom i trenerom działającym na terenie miasta.

– To wielka radość, że w tak uroczysty sposób możemy uhonorować naszych trenerów, sportowców, którzy każdego dnia, kształtując swoje talenty i charakter, budują nie tylko własny sukces, ale również sukces miasta Stalowej Woli. Jesteście dumą naszego miasta. Chciałbym wyrazić wielką wdzięczność za Waszą codzienną pracę i wspaniałe reprezentowanie miasta Stalowa Wola. Jestem przekonany, że nie byłoby Waszych sukcesów, gdyby nie miłość Waszych rodziców i opiekunów, którzy jako pierwsi dostrzegli Wasze talenty i możliwości. Kosztuje to jednak wiele zaangażowania, poświęcenia i wiary w Wasz sukces. Wyrazy uznania należą się także trenerom, za piękne wychowywanie w duchu sportowym dzieci i młodzieży. Trenerzy w Stalowej Woli oprócz pięknej pracy sportowej także wspaniale wychowują. Niech te nagrody i stypendia będą motywacją do dalszej pracy. Dzięki Wam – ludziom o „stalowej woli” wizerunek naszego miasta jest piękniejszy. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów. – powiedział prezydent Lucjusz Nadbereżny.

– W imieniu swoim, samorządu miasta Stalowej Woli oraz Radnych Rady Miejskiej chciałbym bardzo podziękować za wszystkie sukcesy sportowe, jakie były Waszym udziałem w kończącym się roku. Dostarczyliście nam wiele emocji startując w wielu zawodach na arenie krajowej i międzynarodowej. Dziękuję, że zawsze godnie reprezentujecie nasze miasto. Życzę, aby nowy rok był czasem wielu kolejnych sukcesów. Niech cele, które sobie postawicie zostaną zrealizowane. – mówił przewodniczący Stanisław Sobieraj.

Osoby nagrodzone za osiągnięcia sportowe w 2023 roku:

Trenerzy:

Tomasz Adamowicz – MKT Stalowa Wola

Stanisław Anioł – KKL STAL

Mirosław Barszcz – KKL STAL

Krzysztof Grdeń – KKL STAL

Monika Kłosowska – KKL STAL

Paweł Kunysz Klub – FIGHTSPORTS

Jadwiga Jankiewicz – UKS GIM-TIM 5

Rafał Partyka ZKS STAL – Stalowa Wola

Włodzimierz Pikulski MKT – Stalowa Wola

Zawodnicy:

Milena Basińska – KKL STAL

Paweł Łokaj Klub – FIGHTSPORTS

Aleksandra Bednarz – KKL STAL

Blanka Machaj – KKL STAL

Jakub Bembenek – KKL STAL

Jakub Mazurek Klub – FIGHTSPORTS

Iga Bober Szkoła Tańca – AKSEL Rzeszów

Dawid Mordka Szkoła Tańca – AKSEL Rzeszów

Artur Brzozowski – KKL STAL

Gabriel Naja – KKL STAL

Kornelia Butryn – KKL STAL

Arsen Naslyan Klub – FIGHTSPORTS

Hanna Cieślak – MKT Stalowa Wola

Emilia Naslyan – Klub FIGHTSPORTS

Maria Cisłak – MKT Stalowa Wola

Nikola Ochal – Klub FIGHTSPORTS

Natalia Cygan – KKL STAL

Wojciech Opałka – KKL STAL

Julia Czarny – KKL STAL

Igor Pomarenko – CSM KUŹNIA Koszykówki

Radosław Czernik – Klub FIGHTSPORTS

Lena Radzik – KKL STAL

Julia Gątarz – UKS GIM-TIM 5

Jacek Skrzeszewski – KKL STAL

Karolina Gątarz – UKS GIM-TIM 5

Michał Sołowiej – Klub FIGHTSPORTS

Igor Gruszyczk – Klub FIGHTSPORTS

Szymon Sołowiej – Klub FIGHTSPORTS

Marek Grykałowski – KKL STAL

Jakub Świeca – Klub FIGHTSPORTS

Michał Hammer – KKL STAL

Oliwia Sybicka – MKT Stalowa Wola

Adrian Kaczmarek – Klub FIGHTSPORTS

Marta Szeliga – MKT Stalowa Wola

Maksymilian Kozłowski – Klub FIGHTSPORTS

Bruno Takmadżan – MKT Stalowa Wola

Amelia Kramek – UKS GIM-TIM 5

Monika Zaręba – KKL STAL

Wiktor Krasnowski – Klub FIGHTSPORTS

Paulina Zawół – KKL STAL

Jakub Krasowski – KKL STAL

Hanna Krzysztoń – MKT Stalowa Wola

Natalia Krupa – KKL STAL

Stanisław Łańcucki – Stalowowolski Klub Biegacza