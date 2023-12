Po wielogodzinnej dyskusji stalowowolscy radni przyjęli budżet na 2024 rok. Dochody budżetu określono na 830 680 000 zł, wydatki na przyszły rok opiewają na 830 830 000 zł. Plan wydatków majątkowych ustalono na kwotę 472 849 208,28 zł. „Za” głosowało 15 radnych, „przeciw” było 2 radnych, 4 wstrzymało się od głosu.

– Budżet miasta na rok 2024 jest bez wątpienia budżetem podsumowującym kończącą się kadencję naszego wspólnego działania w samorządzie na lata 2018-2024. Ale to również pewne podsumowanie działań, które zostały zainicjowane od roku 2015. Budżet, który mam zaszczyt przedstawić na rok 2024 to budżet najbardziej horyzontalny spośród tych wszystkich, które miałem zaszczyt do tej pory prezentować i przedstawiać wysokiej radzie – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Na ostatniej sesji stalowowolska Rada Miejska przyjęła budżet na 2024 rok. Dochody miasta ustalono na 830 680 000 zł, z tego: dochody bieżące – 358 713 053,43 zł, dochody majątkowe – 471 966 946,57 zł. Wydatki budżetu miasta na rok 2024 ustalono na 830 830 000 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 357 980 791,72 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 472 849 208,28 zł.

Na przestrzeni ostatnich lat

Prezydent przedstawiając ostatni w tej kadencji budżet Stalowej Woli dokonał jego porównania do finansów miasta w 2015 kiedy to realizował pierwszy po objęciu stanowiska prezydenta plan finansowy. – PIT w roku 2015 to 42 mln zł, w roku 2024 planowany PIT i to nie jest nasza prognoza, tylko prognoza Ministerstwa Finansów, jest większa o 52 proc., o 22 mln zł, dając kwotę 64 mln zł. To oczywiście zasługa osób pracujących, zasługa przedsiębiorców, ale to pokazuje dynamikę gospodarczą. Największą miarą tego co zmieniło się pod względem gospodarczym w Stalowej Woli w perspektywie tych 9 lat, jest podatek CIT płacony od osób prawnych, spółek które działają na trenie miasta. W roku 2015 wykonanie wynosiło 2,5 mln zł, w perspektywie tych 9 lat, to wzrost o 438 proc., o 11 mln zł, do kwoty blisko 14 mln zł. Podatek CIT ze wszystkich podatków powszechnych ma najmniejszy udział dla samorządu gminnego, ale on pokazuje to jaka jest kondycja gospodarcza miasta. I to pokazuje jak istotne zmiany nastąpiły w tej perspektywie czasowej – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Dodał, że podatek od nieruchomości w 2015 rok wynosił 40 mln zł, w perspektywie 9 lat wzrósł o 90 proc. do kwoty 76,5 mln zł.

– Wydatki majątkowe roku 2015 to 17 mln zł. Wzrost w perspektywie do roku 2024 jest o 2680 proc., blisko 27 razy większe wydatki majątkowe miasta Stalowej Woli w tej perspektywie czasu, z 17 mln zł do 473 mln zł. To jest ta skala zmiany, która następuje w perspektywie 9 lat. To jest ta dynamika, która pokazuje jak miasto Stalowa Wola w tym okresie wykorzystało swoje szanse do tego aby rozwijać się przy udziale środków zewnętrznych – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Nakreślił także jak wyglądała relacja długu do wielkości budżetu. – Budżet, który został przygotowany na rok 2015 zakładał zadłużenie w wysokości blisko 75 mln zł. Podejmując urząd wspólnie z Radą Miejską podjęliśmy decyzję o tym, że przyjrzymy się stanowi finansów publicznych miasta, nie będziemy zaciągać nowych długów, ograniczymy wydatki. I wtedy ten dług został ograniczony do kwoty troszeczkę ponad 70 mln zł, na koniec 2015 roku. Ten dług do budżetu wartości 193 mln zł wynosił 36 proc. całego budżetu. I co się dzieje po tych 9 latach, zadłużenie miasta do wielkości budżetu, pomimo że nie jest małe i ono jest w tej chwili nazwijmy to przejściowe i awaryjne w związku z koniecznością emisji obligacji, to zadłużenie do wielkości budżetu wynosi 35 proc., a więc w perspektywie tego czasu jest można powiedzieć takie samo. Te działania, które podejmujemy dzisiaj, one z punktu formalnego nie mogą być wpisane do projektu i planu budżetu, ale one spowodują, że ten procent zadłużenia będzie dwukrotnie mniejszy – mówił włodarz miasta. Podkreślał, że przez 9 lat, od roku 2015 do roku 2023 miasto poczyniło inwestycje na ponad 820 mln zł. W roku 2024 kwota ta ma wzrosnąć do 1,3 mld zł.

Lucjusz Nadbereżny zaznaczył, że budżet rok 2024 zbudowany jest na kilku fundamentach. – Budżet nie zagląda do portfela mieszkańców oraz nie zagląda do budżetów naszych przedsiębiorców. Budżet przygotowany jest bez podwyżki podatku od nieruchomości, zarówno od mieszkańców, jak również od przedsiębiorców. Nie ma podwyżki podatku od środków transportu. To budżet, który nie ma propozycji podwyżki opłat komunalnych za wodę i ścieki, budżet zawiera dopłatę do metra sześciennego wody i ścieków dla naszych mieszkańców. To budżet, który utrzymuje najniższą, najbardziej preferencyjną opłatę śmieciową w Polsce od osoby, wynoszącą 13 zł. Nie ma propozycji podniesienia cen biletów komunikacji publicznej. Nie wprowadzamy również opłat za parkowanie na terenie miasta – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Inwestycje zaplanowane do realizacji w 2024 roku szeroko opisywaliśmy w listopadowym wydaniu tygodnika Sztafeta (nr 47).

Budżet horyzontalny, wyborczy czy „odklejka”?

Po prezentacji budżetu przez prezydenta rozpoczęła się długa i burzliwa dyskusja. – Bardzo cieszy mnie, że każda część naszego miasta została zauważona, niemal wszędzie jakieś inwestycje są i będą realizowane. Cieszy mnie, że w tym budżecie zawarte jest to, że myślimy o wszystkich grupach osób. Dbamy o to, żeby się tworzyły strefy aktywności – mówiła radna Karolina Paleń.

– Budżet roku 2023 miał być budżetem jak to pan prezydent określił racjonalnym, czy był budżetem racjonalnym, niestety przekonaliśmy się niespełna 3 tygodnie temu, że niestety nie, bo nie opierał się na rzeczowych danych, a na emocjach. Budżet roku 2024 jest budżetem, w którym znalazło się bardzo dużo inwestycji, objął on niemalże cały obszar miasta, taki trzeba powiedzieć wprost – budżet wyborczy. Co do realności tego budżetu, zauważamy w nim pewne błędy, niedociągnięcia i uważamy go za budżet niepewny. Panie prezydencie proszę pokazać te dokumenty na podstawie, których planuje pan dochody majątkowe w takiej, a nie innej wielkości. Nie chcemy już, żeby mieszkańcy zwracali nam uwagę dlaczego panu prezydentowi wierzycie na słowo, dlaczego nie poprosicie o dokumenty – mówił radny Damian Marczak.

Powrócił również do kwestii przesunięcia się transakcji dotyczącej wykupu działki, co spowodowało potrzebę podjęcia w listopadzie uchwały o emisji obligacji. – Jak rozmawialiśmy o zaciągnięciu nowego długu – emisji nowych obligacji, mówił pan, że to są takie obligacje na chwilę, że w przyszłym roku zostaną spłacone. Dlaczego ten dług zostanie z nami na znacznie dłużej niż to pan prezydent nam obiecywał na ostatniej sesji? – pytał radny Marczak. Radny wspomniał także o osiedlu Leśna i osiedlu Ogrodowym oraz pierwotnych zapowiedziach dotyczących czasu realizacji tych inwestycji. Radny stwierdził, że cieszą go plany mające na celu zazielenianie Stalowej Woli oraz wsparcie kierowane do seniorów potrzebujących pomocy.

– Do tego dokumentu, który państwo głosujecie, można podejść w sposób zupełnie nie emocjonalny, można zobaczyć tam tylko tabelki, liczby i twarde dane finansowe, ale ja tak nie patrzę na miasto i nie mam zamiaru tak patrzeć na Stalową Wolę i tak samo na budżet, który jest narzędziem rozwoju. Mam zamiar patrzeć na tę realizację, na te plany sercem, emocjami, dlatego, że to my tworzymy to miasto, mieszkańcy Stalowej Woli. Nie jest to budżet wyborczy, jest to budżet realizujący koncepcję i program, który złożyłem mieszkańcom Stalowej Woli w roku 2018 – mówił włodarz miasta.

– Jeżeli mówimy o planach i o tym co również przekazywałem państwu na poprzedniej sesji ze względów formalnych, proceduralnych nie ma możliwości w planie budżetowym zaplanować szybkiej, błyskawicznej spłaty, to jest pewna dziwna strona budżetu miasta i konstrukcji finansowej, ale nie jest możliwe zaplanowanie, nagłej, szybkiej spłaty kredytowej natomiast ona się pojawi. To, że dzisiaj nie mogę tego pokazać w dokumencie pod względem formalnym, nie oznacza, że to się nie dokona. Jestem przekonany, że tak będzie, bo wszystkie rozmowy, działania w tym zakresie do tego prowadzą ale te rozmowy mają również charakter poufności, są rozmowami inwestycyjnymi oczywiście opartymi na transparentnych zasadach, które zostały określone w uchwałach – mówił włodarz miasta.

Radny Jerzy Augustyn mówił o niebilansowaniu się systemu odpadów komunalnych. – Od 1 stycznia 2020 roku ustalona została stawka 13 zł i praktycznie od tego roku w żadnym roku ta stawka nie bilansowała naszego systemu. Dopłacaliśmy systematycznie rok w rok coraz więcej. I teraz mamy ciąg dalszy. Powinna być pewna uczciwość tej ekonomii, jeżeli coś naprawdę nie funkcjonuje i się nie bilansuje. Wszystko jest tłumaczeniem dużej inflacji, pandemii, wojny na Ukrainie, kiedy się to skończy? Żebyśmy nie zastosowali terapii szokowej i obyśmy się nie obudzili z ręką w nocniku – stwierdził radny Augustyn.

Radna Paulina Miśko podkreślała, że projekt uchwały budżetowej na 2024 rok jest rekordowy i kompletny pod każdym względem ponieważ dotyczy praktycznie wszystkich dziedzin życia mieszkańców i realizuje potrzeby wszystkich grup społecznych. Radna zaznaczyła, że budżet zawiera znaczące inwestycje, które kładą duży nacisk na rozwój infrastruktury drogowej, oświatowej, kulturalnej czy sportowej. – Wsparcie społeczne – to są inicjatywy, które skupiają się na poprawie jakości życia różnych grup społecznych. Inwestycje wspierające lokalną gospodarkę i takie, które sprzyjają tworzeniu nowych miejsc pracy oraz te które dotyczą zielonej infrastruktury i projektów ekologicznych – mówiła radna Miśko.

– Uważam, że to nie jest budżet horyzontalny, używając młodzieżowego określenia, powiedziałabym, że jest to budżet „odklejka”. Jest to budżet nieracjonalny, oderwany od rzeczywistości – mówiła radna Renata Butryn. Przywołując w swojej argumentacji kwestię emisji obligacji i jak stwierdziła braku dokumentów czy gwarancji potwierdzających, że do budżetu miasta wpłyną środki, które pozwolą na spłatę tego zadłużenia.

Po głosowaniu i przyjęciu budżetu na 2024 rok prezydent podziękował wszystkim radnym, którzy poparli budżet miasta.

– Zapewniam, że zrobię wszystko, aby ten budżet nie tylko zrealizować w takich parametrach, ale udowodnić a mam ku temu olbrzymią motywację po dzisiejszej debacie i dyskusji, że on zostanie zrealizowany w jeszcze lepszych parametrach – powiedział prezydent Lucjusz Nadbereżny.