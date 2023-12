Sztuczna inteligencja (AI) to dziedzina badań naukowych z zakresu informatyki i kognitywistyki, zajmująca się tworzeniem systemów i aplikacji, które potrafią naśladować ludzką inteligencję i zachodzące w jej ramach procesy, takie jak rozumowanie, uczenie się, planowanie, rozpoznawanie obrazów i mowy czy podejmowanie decyzji. AI jest coraz częściej wykorzystywana w różnych branżach i sektorach, aby usprawniać i automatyzować procesy, zwiększać efektywność pracy i jakość produktów/usług, a także tworzyć nowe możliwości dla klientów oraz pracowników.

Narzędzia AI do wspomagania pracy biurowej

Praca biurowa wiąże się z wieloma zadaniami, które wymagają analizy danych, komunikacji czy tworzenia treści kreatywnych. Niektóre z tych zajęć mogą być czasochłonne, monotonne lub trudne do wykonania. Dlatego warto skorzystać z narzędzi AI, które mogą ułatwić i usprawnić pracę biurową. Oprócz najpopularniejszych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT do generowania tekstu czy Midjourney, za pomocą którego można tworzyć obrazy, przykładem takiego narzędzia może być Microsoft Power BI. Jest to platforma analityczna, która pozwala na łatwe tworzenie i udostępnianie interaktywnych raportów i dashboardów z różnych źródeł danych. Power BI wykorzystuje AI, aby automatycznie generować wizualizacje, podpowiadać najlepsze sposoby prezentacji danych, a także odpowiadać na pytania zadane w języku naturalnym.

Nawet jeśli korzystasz już ze wsparcia AI przy pisaniu maili czy robieniu drobnych tłumaczeń, być może ucieszy Cię dodatkowa pomoc w postaci narzędzia do poprawiania i ulepszania pisowni, gramatyki i stylu tekstu. Dzięki wykorzystaniu AI Grammarly analizuje tekst pod kątem błędów, niejasności, powtórzeń czy plagiatu, a także sugeruje poprawki i usprawnienia. Może być używane jako dodatek do przeglądarki, programu Word czy poczty e-mail.

Narzędzia AI użyteczne w pracy handlowca

Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą wesprzeć w pracy także handlowca. Pomagają w obsłudze klientów, tworzeniu i ulepszaniu treści marketingowych czy zarządzaniu danymi. Najpopularniejszym zastosowaniem AI w tej dziedzinie są chatboty – programy, które mogą prowadzić rozmowy z klientami za pomocą tekstu lub głosu. Wykorzystują AI, aby zrozumieć intencje klientów, a także dostarczać dopasowanych do nich informacji czy rekomendacji. Chatboty mogą być używane jako asystenci, doradcy czy nawet sprzedawcy. Ich niewątpliwą zaletą jest fakt, że poprowadzą rozmowę z klientem o każdej porze dnia i nocy, a do tego odciążą obsługę w codziennych obowiązkach, odpowiadając na najczęstsze zapytania i rozwiązując najbardziej typowe problemy.

Dlaczego praca w Stalowej Woli to dobra opcja dla osób zainteresowanych AI?

Stalowa Wola oferuje wiele możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego, zarówno w lokalnych firmach, jak i w oddziałach międzynarodowych korporacji. Jest to miasto znane z przemysłu metalowego, maszynowego i obronnego, co znajduje odzwierciedlenie w ofertach pracy: https://www.aplikuj.pl/praca/stalowa-wola. Rozwija się tu dynamicznie również sektor IT i nowych technologii. Jednak jak wykazaliśmy wyżej, sztucznej inteligencji coraz częściej używa się także w pracy biurowej czy handlowej. Z całą pewnością znajomość i obsługa narzędzi opartych na AI będą mile widziane przez potencjalnych pracodawców, a i na wielu stanowiskach w różnych branżach będziemy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

AI to technologia, która ma coraz większy wpływ na nasze życie i pracę, oferując wiele korzyści i możliwości. Warto więc zainteresować się AI i skorzystać z narzędzi, które mogą pomóc w codziennych czynnościach w pracy, niezależnie od tego, czy pracujemy w biurze, fabryce czy sklepie. A jeśli szukamy miejsca, gdzie możemy rozwijać się zawodowo i edukacyjnie w obszarze AI, to praca w Stalowej Woli może być doskonałym wyborem. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej o rynku pracy w tym mieście: https://sztafeta.pl/2021/11/10/czy-stalowa-wola-to-dobre-miejsce-do-znalezienia-pracy/.