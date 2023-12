Policjanci i pracownicy cywilni z Komendy Powiatowej Policji w Nisku wzięli udział w akcji „Szlachetna Paczka”. Przygotowane przez nich prezenty w piątek trafiły do jednej z potrzebujących rodzin z powiatu niżańskiego.

Akcja to polega na pomocy rodzinom i osobom w potrzebie, które często są pozostawione same, z dala od wzroku drugiego człowieka. Nie proszą o pomoc, mimo że bardzo jej potrzebują. W ramach akcji „Szlachetna paczka” darczyńcy starają się zapewnić potrzebującym dokładnie to, co jest niezbędne do godnego życia.

Policjanci i pracownicy cywilni z Komendy Powiatowej Policji w Nisku i Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem z zebranych pieniędzy kupili przedmioty z listy potrzeb, którą przy współpracy z rodziną sporządzili wolontariusze „Szlachetnej Paczki”.

W piątek, wspólnie z wolontariuszami dostarczyli prezenty do wybranej rodziny. Bezinteresowna pomoc policjantów i pracowników cywilnych, nie tylko wywołała uśmiech na twarzy obdarowanego, ale i wzruszenie.