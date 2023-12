W Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku od dnia 1.12.2023 r. działa Punkt Doradztwa dla Młodzieży, który został utworzony w ramach Programu pilotażowego „Czas na Młodych w powiecie niżańskim – punkt doradztwa dla młodzieży”, realizowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. W otwarciu punktu uczestniczyli Wicestarosta Adam Mach, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku Piotr Rutyna wraz pracownikami.

Projekt jest skierowany do osób do 30 roku życia, niepracujących, zarejestrowanych i niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku, kończących naukę i poszukujących pracy, w tym również do osób niepełnosprawnych.

W Punkcie Doradztwa dla Młodzieży będzie skonsolidowana cała pomoc Urzędu skierowana do osób poniżej 30 r.ż.

Zakres projektu to wypracowanie i przetestowanie nowych metod wsparcia bezrobotnych i poszukujących pracy osób do 30 r. ż. na zasadzie kompleksowego wsparcia, integrującego usługi publiczne zebrane w nowoutworzonym, w ramach projektu pilotażowego punkcie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU WSZYSTKIE OSOBY MŁODE DO 30 ROKU ŻYCIA

W ramach działań innowacyjnych, w projekcie pilotażowym zaplanowano:

1. Ośmiogodzinne staże dla 30 osób do 30 r.ż. ze stypendium 150% zasiłku dla bezrobotnych wraz z ryczałtem na dojazd.

2. Dla 25 matek/opiekunów dzieci do lat 6 planujemy (do wyboru) sześciogodzinne staże ze stypendium 120% zasiłku dla bezrobotnych z ryczałtem na opiekę nad dzieckiem i na dojazd.

3. Granty kompetencyjne, które chcemy przeznaczyć na doskonalenie kompetencji cyfrowych, jak również na kursy zawodowe.

4. Grant motywacyjny z tytułu dalszego kształcenia w systemie oświatowym, studiów wyższych lub studiów podyplomowych.

5. Dodatek motywacyjny za podjęcie pierwszej pracy (niesubsydiowanej).

6. Grant na niwelowanie barier rynku pracy.

W ramach działań projektowych zaprosiliśmy do współpracy doradców zewnętrznych udzielających wsparcia w następujących obszarach:

• pomocy społecznej

• wsparcia os. niepełnosprawnych

• promocji i higieny zdrowia

• pomocy psychologicznej

• wsparcia biznesowego

• poradnictwa prawnego

PRZYJDŹ – ZOBACZ – WEŹ UDZIAŁ