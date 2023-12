– Chciałbym podkreślić znaczenie tego budżetu, bo jest to budżet najwyższy w naszej historii, jak 25 lat powiaty istnieją. Przekroczyliśmy barierę 200 mln zł (221 mln 370 tys. zł) w dochodach, a w wydatkach jest to 228 mln 870 tys. zł. Osiągnęliśmy też najwyższy poziom finansowy odnośnie inwestycji, ponad 62 mln zł. Takich inwestycji w powiecie stalowowolskim nigdy w ciągu poprzednich lat nie było. Ponadto, nie ma tego w naszym budżecie, ale jest jeszcze dodatkowo ponad 13 mln zł środków na zakup sprzętu do naszego szpitala powiatowego, który złożył wniosek i otrzymał wsparcie finansowe, na zakup sprzętu m. in. tomografu komputerowego i innych istotnych sprzętów – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.