Czy w grudniu może być ciepło? Może. I to za sprawą Stycznia. Marcina Stycznia i muzyków z jego zespołu.

„Niedzielny koncert w sanktuarium św. Wojciecha w Bielinach to było niezwykłe przeżycie. Jak powiedziała moja przyjaciółka: kto nie był, niech żałuje! A kto był, ten pewnie będzie długo wspominał to wydarzenie. Artystom bardzo dziękujemy, bo naprawdę jest za co. Wielkie brawa i do zobaczenia…” – taki entuzjastyczny wpis na facebookowym profilu GCK w Ulanowie pojawił się po koncercie, jaki odbył się w niedzielę, 3 grudnia, w bielińskim kościele.

Przed publicznością wystąpił Marcin Styczeń z zespołem. Ten pieśniarz, kompozytor, autor tekstów, tworząc sięga do wierszy m.in. Brylla, Norwida, Czechowicza czy Zegadłowicza. Debiutancką płytę „Pieśń o Bogu ukrytym” (2006) nagrał z piosenkami do wierszy Karola Wojtyły. W 2014 roku otrzymał Feniksa w kategorii muzyka chrześcijańska za płytę „Golgota Jasnogórska”. Nagrał 11 płyt. Najnowsza zatytułowana „Święci” ukazała się w 2020 roku, i zgodnie z tytułem, prezentuje 14 postaci świętych i błogosławionych.

Organizatorem koncertu był burmistrz Gminy i Miasta Ulanów oraz dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie.

