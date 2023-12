Śnieg i mróz to nie powód, by siedzieć w domu pod kocem. Skutecznie pokazują to sportowcy Stalowowolskiego Klubu Biegacza, którzy w grudniu wzięli udział w różnego typu zawodach na terenie kraju. Każde z tych zawodów miało szczytny cel – obronę nienarodzonych, wparcie dziewczynki chorej na nowotwór i uczczenie pamięci Żołnierzy Niezłomnych.