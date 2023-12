Przed Sądem Rejonowym w Stalowej Woli zakończył się 29 listopada br. przewód sądowy w sprawie wypadku, do którego doszło 3 lipca 2021 r. w Jamnicy. W wyniku czołowego zderzenia audi S7 i audi A4 śmierć na miejscu ponieśli wówczas małżonkowie z Przędzela: 37-letniai Marzena i 39-letni Mariusz K., a ich niespełna 3-letni synek odniósł obrażenia.

Prokuratura uważa, że jedynym winnym wypadku jest Grzegorz G., który prowadził wówczas samochód pod wpływem alkoholu, przekroczył dozwoloną prędkość i dokonał manewru wyprzedzania na zakręcie, gdzie obowiązywała podwójna linia ciągła. Sam oskarżony nie poczuwa się winy i wnosi o uniewinnienie.

Proces 39-letniego obecnie Grzegorza G. trwał od 31 maja 2022 r. Zakończył się tydzień temu. Wówczas też prokurator, pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, a także obrońcy oskarżonego i sam Grzegorz G. wygłosili mowy końcowe.

Dwoje pierwszych mówiło o bezsprzecznej winie oskarżonego oraz o nieodwracalnej stracie, jaką ponieśli synowie zmarłych oraz ich bliscy, którzy wciąż nie mogą pogodzić się z tragedią.

Obrońcy udowadniali natomiast, że Grzegorz G. jest niewinny, podważali wykonane po zatrzymaniu mężczyzny badania krwi i ich wyniki, kładli nacisk na panujące wówczas na drodze złe warunki pogodowe, prawidłową technikę jazdy oskarżonego oraz podważali opinie biegłych, które – ich zdaniem – nie dają jednoznacznej odpowiedzi dotyczącej tego, z jaką prędkością jechał 39-letni Mariusz K. oraz jakie znaczenie dla skutków wypadku miały fakty, że jego auto nie miało włączonych świateł mijania oraz, że zarówno on, jak i jego żona nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Dwa zarzuty

Przypomnijmy, prokuratura postawiła Grzegorzowi G. dwa zarzuty. Pierwszy, że w dniu 3 lipca 2021 r. na drodze wojewódzkiej nr 877 w Stalowej Woli umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując samochodem osobowym marki Audi S7, znajdując się w stanie nietrzeźwości wynoszącym co najmniej 3 promile oraz pod wpływem leku Baclofen (mającym negatywny wpływ na zdolności psychometryczne człowieka), poruszając się z niedozwoloną, niebezpieczną i niedostosowaną do panujących warunków drogowych prędkością. Jak ustalono, wynosiła ona co najmniej 120 km/h i przekraczała o co najmniej 30 km/h prędkość dozwoloną na tym odcinku drogi.

Grzegorz G. mimo tego, w trakcie pokonywania zakrętu, mając ograniczoną widoczność, podjął manewr wyprzedzania w miejscu niedozwolonym. Przez co doprowadził do zderzenia z poruszającym się z naprzeciwka prawidłowym pasem ruchu pojazdem i w konsekwencji spowodował nieumyślnie wypadek, w wyniku którego kierujący tamtym pojazdem i jego pasażerka ponieśli śmierć na miejscu zdarzenia, a małoletni pasażer pojazdu doznał obrażeń ciała. Drugi z zarzutów dotyczy tego, że w tym samym dniu, prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości.

On nie mógł nic zrobić

– Materiał dowodowy nie pozostawia żadnych wątpliwości, że oskarżony dopuścił się obu zarzucanych mu czynów – mówił prokurator Michał Lasota. – 3 lipca 2021 r. oskarżony udał się z nieustalonego miejsca do sklepu, aby kupić alkohol. Jechał w bardzo brawurowy sposób, bardzo mu się spieszyło. Wyprzedził kolumnę pojazdów zanim dojechał do zakrętu, na którym zdecydował się znów wyprzedzać. Symulacje przygotowane przez biegłych pozwalają uświadomić sobie, w jak trudnej sytuacji znalazł się Mariusz K. On nie mógł już nic zrobić, gdy zobaczyć przed sobą audi S7, ale i tak podjął bardzo szybką, ponadnormatywną reakcję celem uniknięcia zderzenia. Grzegorz G. nie dał mu jednak żadnych szans na przeżycie. Nie dał dzieciom Marzeny i Mariusza K. żadnych szans na życie bez traumy. Bo ta trauma, mimo tego, że zostali otoczeni wspaniałą opieką, już zawsze z nimi pozostanie. Była na tej sali wielokrotnie mowa o tym, jak bardzo dzieciom brakuje rodziców, jak nie mogą pogodzić się z ich stratą, jak pytają o to, dlaczego ich to spotkało, dlaczego oboje rodziców, czy nawet o to, czy Pan Bóg ich kocha, skoro im ich odebrał. Słuchaliśmy, jak ciężkim przeżyciem było dla jednego z synów uroczystość Pierwszej Komunii Św., na której nie mogli być obecni rodzice. Śmierć Marzeny i Mariusza nie przerwała tylko ich życia, ale przerwała dotychczasowe życie wszystkich ich bliskich, i będzie ona oddziaływać na ich dzieci już zawsze, bo będą musiały one iść przez całe życie bez nich. Co do drugiego zarzutu, oskarżony prowadząc pod wpływem alkoholu stanowił zagrożenie dla innych użytkowników ruchu jeszcze przed tym zanim doszło do wypadku i jest to bezsprzeczne.

Ponosi całą odpowiedzialność

Prokurator mówił także o tym, że w tym procesie jest cały szereg niezbitych dowodów na to, że oskarżony jest winny zarzucanych mu czynów. Są to badania krwi, badania toksykologiczne, badania stanu technicznego pojazdów, rekonstrukcje przygotowane przez najlepszych specjalistów w kraju, zeznania świadków.

– Wszystkie te dowody prowadzą do wniosku, że jedyną osobą odpowiedzialną za ten wypadek jest Grzegorz G. – mówił prokurator Michał Lasota.

Podczas oskarżycielskich mów końcowych wspomniano także o sposobie życia Grzegorza G. przed wypadkiem. O tym, że nie był to pierwszy raz, gdy prowadził samochód w sposób nieprzepisowy i że czerpał z tego dumę i satysfakcję. Dowodem na to są nagrania z wideo rejestratora z jego pojazdu. Na jednym z takich nagrań, po zakończonej przez oskarżonego jeździe słychać słowa pochwały, które kieruje sam do siebie mówiąc: „Bardzo ładnie. Wszystko co zrobiłeś, było bardzo dobre”.

Wnoszę o 14 lat pozbawienia wolności

– 3 lipca 2021 r. nie udało się kolejny raz łamać powszechnie obowiązujących przepisów bez konsekwencji. Grzegorz G. przez cały okres trwania procesu nie wyraził także cienia skruchy i nie poczuwa się do odpowiedzialności za śmierć pokrzywdzonych. Nie poddał się żadnej refleksji i nie wyraża żadnych uczuć. Jedyne co powiedział, to że przykro mu, że brał udział w tym zdarzeniu – mówił prokurator. – W przypadku tej sprawy nie ma żadnych okoliczności łagodzących. Tylko najwyższy wymiar kary będzie w przypadku Grzegorza G. właściwy i będzie sygnałem dla społeczeństwa, że nie ma większej wartości niż ludzkie życie.

Prokurator zażądał dla oskarżonego karę łączną 14 lat pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, skierowanie na terapię uzależnień oraz zasądzenie wypłatę zadośćuczynienia dla trzech synów Marzeny i Mariusza K. w wysokości łącznej 950 tys. zł. Pełnomocniczka oskarżycieli posiłkowych poparła ten wniosek oraz dodatkowo zawnioskowała o środek kompensacyjny dla dwóch oskarżycieli posiłkowych po 350 tys. zł.

Miał prawidłową technikę i nie wyglądał na pijanego

Obrońcy oskarżonego podzielili pomiędzy sobą mowy. Pierwszy odniósł się do pierwszego, a drugi do drugiego zarzutu. Podczas ich mów podnoszono, że nie jest stroną obrony deprecjonowanie tragedii, ale udowodnienie, że nie doszło do niej w wyniku przestępstwa. Zdaniem obrony, nie zawsze jest tak, że winny tragedii jest ten, kto przeżył wypadek.

– Brak świateł w samochodzie audi A4 miał znaczenie dla tego zdarzenia, gdyby oskarżony widział nadjeżdżający samochód z włączonymi światłami, nie zdecydowałby się na manewr wyprzedzania. Biegli przyznali, że technika jazdy oskarżonego była prawidłowa. Widoczność utrudniał natomiast odbryzg wody spowodowany przez samochód jadący przed pojazdem oskarżonego. Kierowca audi A4 i jego pasażerka nie mieli zapiętych pasów. Biegli nie wypowiedzieli się jednoznacznie, jaki wpływ miał ten fakt dla skutków zderzenia pojazdów. Przecież gdyby w tym zdarzeniu nie było skutku śmiertelnego, to byłaby zupełnie inna kwalifikacja czynu i nikt by o tym wypadku nawet nie słyszał. Oskarżony nie spowodował wypadku ze skutkiem śmiertelnym, wnoszę o jego uniewinnienie i mam odwagę powiedzieć, że reguły zostały naruszone przez pokrzywdzonych. Brak świateł i brak zapiętych pasów doprowadziły, miały, w tym zdarzeniu ogromne znaczenie – mówił jeden z obrońców.

Drugi z obrońców starał się przekonać sąd, że Grzegorz G. nie znajdował się pod wpływem alkoholu w chwili wypadku. Świadczyć o tym ma nagranie ze sklepu, w którym robił zakupy tuż przed zdarzeniem i zeznania ekspedientki, która powiedziała, że nie czuła od niego alkoholu. Zdaniem obrońcy są duże wątpliwości co do sposobu pobierania aż 10 próbek krwi od oskarżonego oraz ich przechowywania i transportowania, a także fakt, że została ona zbadana dopiero po 11 dniach w KWP w Lublinie, co mogło mieć wpływ na wynik.

Proszę o uniewinnienie

Sam oskarżony poprosił sąd o uniewinnienie. Stwierdził, że został „skazany” dzień po wypadku i że jest mu przykro, że doszło do tego zdarzenia.

– Moja rodzina też z tego powodu ucierpiała. Zmarł mój ojciec, moja mama przeszła załamanie nerwowe i zachorowała na raka. Ja też podupadłem na zdrowiu. Postępowanie prokuratury jest haniebne. Przecież my z każdego posiedzenia sądu wychodziliśmy z obalonymi argumentami prokuratury – powiedział.

Grzegorz G. stwierdził także, że samochód prowadzony przez Mariusza K. miał większą prędkość niż ustalili biegli, a ze względu na zły stan opon, pojazd małżonków z Przędzela „nie miał prawa wyjść z zakrętu”. Jego zdaniem, do tragedii doszło w głównej mierze przez brak świateł w audi A4 i brak zapiętych pasów przez małżonków K.

