– To był bardzo mroźny dzień, ale mimo utrudnień władz, bo w Hucie tę niedzielę ogłoszono dniem roboczym, parafianie nie zawiedli, co spotkało się z wielkim uznaniem kardynała Wojtyły – tak 2. dzień grudnia 1973 r., datę poświęcenia kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli, wspominał po latach dla „Sztafety” ks. Jan Kozioł, który ledwo pół roku wcześniej rozpoczął posługę w parafii św. Floriana, do której nowy kościół należał.

Właśnie: „nowy kościół” – tak powszechnie mówiono wtedy i przez wiele kolejnych lat o tej świątyni, nim to określenie zastąpiła konkatedra czy bazylika. Wznoszono go, z 10-letnią przerwą, przez 15 lat. W październiku 1958 r. poświęcono kamień węgielny, w październiku 1961 r. władze ostatecznie zatrzymały budowę, w listopadzie 1971 r. wznowiono prace, w grudniu 1973 r. surowy jeszcze kościół poświęcił kardynał Karol Wojtyła, a we wrześniu 1998 r. uroczystej konsekracji gruntownie odnowionej świątyni, już wtedy konkatedry i bazyliki, dokonał prymas Polski, kardynał Józef Glemp.

Ta historia zaczyna się jednak jeszcze w 1938 r., gdy wraz z budową Zakładów Południowych i osiedla nazwanego Stalową Wolą, niedaleko chałup Pława planowano także postawienie kościoła. Utworzono Komitet Organizacyjny Budowy, zaczęto gromadzić materiały, wskazano też lokalizację: prawie to samo miejsce, gdzie 20 lat później faktycznie rozpoczęto budowę „nowego” kościoła.

Żeby wierni nie chorowali i szli do pracy

Po wojnie, już za czasów „władzy ludowej”, starania o wzniesienie w Stalowej Woli nowej świątyni, ks. Józef Skoczyński (proboszcz erygowanej tu w 1947 r. parafii św. Floriana) czynił wielokrotnie, ale dopiero na fali październikowej „odwilży” 1956 r. sprawa ruszyła z miejsca.

Na początku grudnia tegoż roku do Stalowej Woli przybyła specjalna rządowa komisja, która miała uporządkować „nabrzmiałe problemy młodego miasta”. I oto podczas jej obrad, na salę… wkroczyła delegacja mieszkańców, domagając się zgody na budowę nowego kościoła (w mieście był tylko mały, drewniany kościół św. Floriana, przeniesiony tu w 1943 r. ze wsi Stany k. Bojanowa).

Komisja przychyliła się do tego wniosku, a w uzasadnieniu zgody znalazło się m.in. stwierdzenie, iż zbyt „szczupły kościółek św. Floriana” sprawia, że wiele osób pozostaje na zewnątrz, a to, zwłaszcza jesienią i zimą, może powodować zachorowania, a tym samym absencje w pracy. I tak, mówiąc trochę sarkastycznie, przede wszystkim z troski o zdrowie pracowników-katolików, władza zgodziła się na budowę nowego kościoła w Stalowej Woli. Formalne pozwolenie, 12 czerwca 1958 r. wydał Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Stalowej Woli.

Szykany od samego początku

W grudniu 1956 r. powstał nowy komitet budowy, na czele z ks. Józefem Skoczyńskim, odzyskano też część materiałów zgromadzonych jeszcze przed wojną i zdeponowanych na terenie Huty. W lutym 1957 r. ogłoszono konkurs na wstępny projekt kościoła, wybierając koncepcję architekta prof. Jana Bogusławskiego z Warszawy. Plany konstrukcyjne budowli wykonał inż. Konstanty Jankowski. Jej oryginalność to odważne połączeniu neogotyckiej, monumentalnej formy, z nowoczesną technologią wykonania, poprzez zastosowanie prefabrykowanych elementów z betonu strunowego (zbrojonego naprężonymi drutami).

Pierwsze prace – wykopy pod fundamenty – rozpoczęły się 9 czerwca 1958 r., a wykonywali je spontanicznie mieszkańcy Stalowej Woli (miasto liczyło wówczas blisko 21 tys. dusz). Poświęcenia kamienia węgielnego (można go oglądać na ścianie, po lewej stronie prezbiterium) dokonał 12 października 1958 r. ordynariusz przemyski, biskup Franciszek Barda (ten sam, który 14 czerwca 1939 r. poświęcił Zakłady Południowe).

Ale już wtedy władze zaczęły mnożyć trudności. Prokuratura powiatowa w Nisku skierowała do sądu oskarżenie przeciw ks. Skoczyńskiemu o nielegalne redagowanie i rozpowszechnianie odezwy wzywającej ludność do składania datków pieniężnych i do wzięcia udziału w zakazanej oficjalnie uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego.

Szacuje się, że wyniku sterowanych przez Służbę Bezpieczeństwa działań, zwolniono, zmuszono do zwolnienia lub przeniesiono do innych zakładów pracy ok. 200 pracowników Huty i Elektrowni Stalowa Wola zaangażowanych w budowę nowego kościoła. Szykany dotyczyły także strony finansowej – w 1961 r. władze nałożyły na parafię – jak na tamte czasy – ogromy podatek dochodowy: 400 tys. złotych. Objęto nim nawet pożyczki, a wszystkie odwołania parafii urząd skarbowy zbywał milczeniem. Komitetowi utrudniano także pozyskiwanie materiałów budowlanych.

Złamana noga i zatrzymana budowa

Tymczasem na potrzeby budowy, w Zarzeczu k. Niska uruchomiono polową cegielnię, a wśród mieszkańców Stalowej Woli i pracowników Huty rozprowadzano cegiełki o nominałach od 2 do 50 zł. Swoimi ofiarami budowę kościoła wspierało też 19 dekanatów diecezji przemyskiej, do której należała wówczas Stalowa Wola.

Mimo rozmaitych przeszkód i szykan budowa nowego kościoła szybko postępowała. Ale gdy 8 maja 1961 roku jeden z robotników spadł z rusztowania i złamał nogę, dało to władzom wyczekiwany pretekst do zatrzymania prac (wbrew późniejszej plotce krążącej po Stalowej Woli, nikt nie zginął przy tej budowie). Roboty stanęły ostatecznie 25 października 1961 r., a zaawansowane były mniej więcej w połowie.

Przełom po kolejnej „odwilży”

Przez kolejne lata na nic zdawały się liczne starania o wznowienie prac, podejmowane przez ks. Skoczyńskiego, a po jego śmierci w listopadzie 1967 r., także przez kolejnego proboszcza, Władysława Janowskiego (zebrał w tej sprawie 11,5 tys. podpisów mieszkańców Stalowej Woli). O „niedokończonym” kościele – jako symbolu opresji komunistycznych władz – głośno było w kraju i za granicą.

Pod koniec lat 60., chcąc rozebrać postawioną konstrukcję, władze zaproponowały nową lokalizację dla kościoła: obok torów przy ul. 1 Sierpnia. Kategorycznie nie zgodził się na to ordynariusz przemyski, biskup Ignacy Tokarczuk, odpowiadając w swoim stylu, że kościół powstanie i tu, i tu.

Przełom nastąpił, podobnie jak w 1956 r., po kolejnej politycznej „odwilży”, będącej tym razem następstwem tragicznych wydarzeń na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. Po kolejnych staraniach, 13 listopada 1971 r. władze wydały decyzję zezwalającą na kontynuowanie budowy. Prace przy dokończeniu kościoła trwały dwa lata, a 8 listopada 1973 roku zabetonowano 20-metrowy krzyż przy froncie świątyni.

Wojtyła zamiast Wyszyńskiego

I wreszcie, po 15 latach od poświęcenia kamienia węgielnego, 2 grudnia 1973 r., w pierwszą niedzielę Adwentu, Stalowa Wola przeżywała wielką uroczystość. Około 20 tysięcy ludzi (miasto, razem z Rozwadowem, liczyło wtedy niespełna 37 tys. mieszkańców) uczestniczyło w poświęceniu nowego kościoła.

Monumentalna świątynia była wypełniona po brzegi, a wierni tłumnie stali także na zewnątrz, mimo kilkunastostopniowego mrozu i utrudnień ze strony władz – w Hucie w tę akurat niedzielę odpracowywano Wigilię, a absencję traktowano jako naruszenie „socjalistycznej dyscypliny pracy”, skutkujące pozbawieniem tzw. trzynastki (dodatkowej pensji).

Wcześniej proboszcz Władysław Janowski osobiście udał się do prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, by zaprosić go do przewodniczenia uroczystościom. Niestety, prymas miał już zaplanowany ten dzień, więc polecił kardynała z Krakowa, Karola Wojtyłę, a ten chętnie zaproszenie przyjął i rano 2 grudnia 1973 r. przyjechał do Stalowej Woli.

Nie da się jednak ukryć, że dla zgromadzonych wiernych było to pewne rozczarowanie. Oczekiwano bowiem, że poświęcenia nowego kościoła dokona sam wielki i niezłomny prymas Wyszyński, a kardynał Wojtyła nie był wtedy, rzecz jasna, tak charyzmatyczną i znaną postacią. Któż mógł wtedy przypuszczać, że Stalową Wolę odwiedza wówczas – jeden, jedyny raz – przyszły papież?

Serca parafian jak bicie dzwonów

Uroczysta msza św. rozpoczęła się o godz. 11. W koncelebrze, oprócz kardynała Wojtyły, stanęło siedmiu biskupów, w tym ordynariusz przemyski Ignacy Tokarczuk, a lekcję czytał sam projektant kościoła, Jan Bogusławski.

Po mszy kardynał Wojtyła poprosił zgromadzonych o chwilę ciszy, a potem powiedział, że w tej ciszy słyszał bicie serc parafian, które dzielnie zastępowało bicie dzwonów (władze nie zgodziły się wówczas na budowę dzwonnicy). Na zakończenie uroczystości odśpiewano „Boże, coś Polskę”, ze słowami „Ojczyznę wolną racz nam wrócić panie”.

– Kościół był nabity ludźmi do granic możliwości, nie było ławek, a wnętrze było bardzo surowe. No i było bardzo zimno. Ale atmosfera była bardzo podniosła i gorąca. To była wielka radość połączona z wielką manifestacją wiary, pokazanie ateistycznej władzy tej duchowej siły. Że Stalowa Wola nie będzie miastem bez Boga – opowiada „Sztafecie” jedna z uczestniczek tej uroczystości. Dodajmy, iż według szacunków SB, w samym tylko kościele zmieściło się wtedy ok. 7 tys. osób!

Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w tej uroczystości, czyli głównie dla pracowników HSW, którzy „odpracowywali” tej niedzieli Wigilię, 2 grudnia po południu odprawiono w nowym kościele specjalną mszę św. W kazaniu biskup Tokarczuk dziękował wtedy wszystkim tym, którzy „przyczynili się do powstania tego wspaniałego Domu Bożego, który jest nie tylko świadectwem głębokiej wiary, ofiarności, męstwa i pracy, ale też pomnikiem kultury”.

Długi cień bezpieki

Ale ta historia to nie tylko heroizm i praca wielu ludzi zaangażowanych w budowę nowego kościoła. To także, niestety, opowieść o tym, jak dalece SB infiltrowała otoczenie proboszczów Skoczyńskiego i Janowskiego oraz sam komitet budowy. W jednym z rozdziałów książki »Kryptonim „Kościół”. Dzieje budowy kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli w dokumentach Służby Bezpieczeństwa«, wydanej w 2011 r., pisze o tym historyk Roman Niwierski.

W swych działaniach operacyjnych SB korzystała z sieci tajnych współpracowników i kontaktów obywatelskich. Ludzie ci wywodzili się z zarówno z kręgów świeckich (np. z tzw. aktywu parafialnego), jak i kościelnych. SB nie udało się jednak zwerbować któregoś z księży posługujących wówczas w Stalowej Woli. Pozyskano natomiast kilku byłych wikariuszy i księży znających proboszczów Skoczyńskiego i Janowskiego.

Obaj ci kapłani mieli oczywiście świadomość inwigilacji, i o sprawach dotyczących budowy kościoła informowali wąskie grono osób. Mimo to SB miała dobre rozeznanie o tych sprawach i nastrojach wśród „aktywu klerykalnego”. Parafia była też cały czas na podsłuchu (od września 1945 r. tymczasowa plebania mieściła się w budynku przy ul. Waryńskiego), kontrolowano też jej korespondencję. Wiadomo, że jeden z tajnych współpracowników utrudniał ks. Skoczyńskiemu prowadzenie transakcji handlowych i zakup materiałów budowlanych, rozpracowywał także środowisko polonijne w USA, wspierające budowę finansowo.

Następca ks. Skoczyńskiego, proboszcz Władysław Janowski (1967-1975) od razu znalazł się na celowniku SB. Metody ataku były takie same: rozpowszechnianie plotek oczerniających księży (np. w sprawach obyczajowych), dezintegracja środowiska parafialno-kościelnego. Sugerowano też wiernym, że ks. Janowski niegospodarnie wydaje pieniądze na budowę kościoła, że przez jego upór nie powstanie żadna nowa świątynia, bo nie zgadza się na wspomnianą zmianę lokalizacji. Próbowano również organizować grupę „niezadowolonych parafian”, wysyłano anonimy do Kurii Biskupiej w Przemyślu.

Proboszcz Janowski: zasługi i zadra

Po sprawnym dokończeniu budowy kościoła, proboszcz Janowski chciał też postawić przy nim plebanię, ale miejscowe władze nie wyrażały na to zgody (podobnie jak na podłączenie świątyni do miejskiej sieci ciepłowniczej). Z kolei Kuria w Przemyślu postulowała natychmiastowy podział parafii św. Floriana, co komplikowało sprawę nowej plebanii. W rezultacie, w sierpniu 1975 r. ks. Janowski odszedł ze Stalowej Woli na własną prośbę, otrzymawszy od władz kościelnych długoterminowy urlop.

W 2011 r., liczący 80 lat ks. prałat Władysław Janowski wystąpił w filmie „Papież w Stalowej Woli” autorstwa Dionizego Garbacza, znanego dziennikarza-regionalisty, wyprodukowanym przez Telewizję STELLA. Mówił w nim m.in. o trudnościach przy wznoszeniu kościoła, o tym, skąd brano materiały, jak wydano ponowne pozwolenie na budowę, jak osobiście zapraszał kardynała Wojtyłę na uroczystość poświęcenia kościoła.

Nie wspomniał jednak słowem o szykanach władz oraz inwigilacji ze strony SB. Jakże wymownie wyglądają ostatnie kadry tego filmu. Zamyślony ks. Janowski chodzi powoli po wnętrzu „nowego” kościoła w Stalowej Woli, przyklęka, spogląda na główny ołtarz, a potem staje przed pomnikiem Jana Pawła II, z którym, wówczas kardynałem Karolem Wojtyłą, 38 lat wcześniej stał w koncelebrze przy ołtarzu, w surowym wnętrzu kościoła Matki Bożej Królowej Polski.

Wtedy, w 2011 r., po raz ostatni był w Stalowej Woli i w „swoim” kościele. Ksiądz Władysław Janowski zmarł 12 czerwca 2017 r. w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Caritas w Głogowie Małopolskim, w wieku 86 lat. Kapłan wielce zasłużony dla Stalowej Woli, ale też i po trosze zapomniany…

Jedyne takie nagranie

I tu jeszcze jedno ważne przypomnienie. W kwietniu 2014 r. Dionizy Garbacz przypadkowo odnalazł w archiwum parafii św. Floriana rolkę 8-mm filmu. Zaciekawiło go, co zawiera. Okazało się, że jest to… nagranie z 2 grudnia 1973 r.

– Nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczyłem. Na kolorowej taśmie utrwalono poświęcenie nowego kościoła w Stalowej Woli, są też ujęcia z obiadu z udziałem kardynała Wojtyły w refektarzu klasztoru w Rozwadowie – opowiada „Sztafecie” Dionizy Garbacz. Nagranie trwa 33 minuty i nie ma dźwięku.

Od surowości do wielkiego remontu

50 lat temu wnętrze kościoła Matki Bożej Królowej Polski było bardzo surowe. Nie było organów, ławek, witraży (intryga SB uniemożliwiła w 1972 r. ich zakup w Hucie Szkła w Jaśle), konfesjonałów, a podłogę stanowiła betonowa wylewka. Ze sklepienia, na długich kablach zwisały zaś ogromne, gołe żarówki.

Z czasem wnętrze zaczęło nabierać „cieplejszego” wyrazu, a już za nieuznawanego przez władze „nielegalnego proboszcza” ks. Edwarda Frankowskiego (1975-1992) trwały liczne prace wykończeniowe i dekoracyjne: m.in. położono marmurową posadzkę, przybyły też inne elementy wyposażenia. Zbudowano także plebanię, dzwonnicę, dom katechetyczny, a 20 listopada 1977 r. przy kościele Matki Bożej Królowej Polski erygowano parafię. W 1980 r. biskup Tokarczuk ofiarował jej, uratowany przez repatriantów ze Wschodu, obraz Matki Bożej Pocieszenia Królowej Rodzin, który stał się wiodącym elementem głównego ołtarza.

W latach 80. kościół i parafia były prężnym ośrodkiem duszpasterskim, wspierającym „Solidarność”, niezależną kulturę i wolne słowo, miejscem rozmaitych inicjatyw: społecznych, edukacyjnych, gospodarczych, patriotycznych.

5 marca 1989 r. w świątyni odbył się ingres biskupa Edwarda Frankowskiego, który pozostał proboszczem tutejszej parafii, rezydując w Stalowej Woli do marca 1992 r. Po nim, przez rok proboszczem był ks. Marian Kondysar, a od 1993 r. do dnia dzisiejszego jest nim ks. Edward Madej.

To za jego probostwa, w latach 1994-1998 generalnie wyremontowano i zmodernizowano kościół (nad betonowym sklepieniem położono metalowy, „kopertowy” dach), a zwieńczeniem tych wszystkich prac była uroczysta konsekracja świątyni, dokonana 20 września 1998 r. przez prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa. – Te mury dotknęła ręka papieża – przypomniał podczas tej uroczystości prymas Glemp.

A 3 maja 2002 r. przed kościołem odsłonięto pomnik Jana Pawła II. To on, 3 maja 1993 r. ustanowił tę świątynię konkatedrą, a 31 sierpnia 1998 r. podniósł ją do godności bazyliki mniejszej. Od czerwca 2013 r. w kościele znajdują się relikwie polskiego papieża (kilka włosów), podarowane przez jego sekretarza, arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego.

Miałem radość poświęcić ten kościół

W maju 1998 r. delegacja z parafii Matki Bożej Królowej Polski udała się do Watykanu, aby podziękować papieżowi za poświęcenie kościoła. Audiencja odbyła się w Sali Klementyńskiej.

– Gdy Jan Paweł II podszedł do nas, powiedziałem: „Ojcze Święty, Stalowa Wola dziękuje Ci za poświęcenie świątyni”. I w tym momencie papież jak gdyby wszedł w zdanie: „Pamiętam, w grudniu to było” – wspominał w 2005 r. proboszcz Edward Madej.

Jana Paweł II otrzymał wtedy album ze zdjęciami z 2 grudnia 1973 r. Przeglądając jego karty, pytał, co się teraz dzieje w Stalowej Woli. A po chwili zwrócił uwagę na jedno zdjęcie z koncelebry, mówiąc z uśmiechem: „Patrzcie, jaki tutaj byłem młody”.

O kościele Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli Jan Paweł II dwukrotnie wspomniał też podczas swoich pielgrzymek do Polski. 2 czerwca 1991 r. w czasie pobytu w Rzeszowie powiedział: – Patrzyłem na diecezję przemyską, poświęciłem monumentalną świątynię w Stalowej Woli.

Z kolei 12 czerwca 1999 r. w czasie polowej mszy św. w Sandomierzu, Jan Paweł II wypowiedział znamienne słowa: – Ogarniam sercem (…) zwłaszcza Stalową Wolę, miasto symbol wielkiej wiary ludzi pracy, którzy z godną podziwu ofiarnością i odwagą wznosili swoją świątynię, pomimo trudności i gróźb ze strony ówczesnych władz komunistycznych. Miałem radość poświęcić ten kościół.

Słowa te nalazły się na cokole pomnika Jana Pawła II przed stalowowolską konkatedrą. Także 12 czerwca 1999 r., po obiedzie w Pałacu Biskupim w Sandomierzu, papież wpisał się do kroniki parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Tego samego dnia, w drodze z Sandomierza do Zamościa, helikopter z papieżem przeleciał nad konkatedrą, a Jana Paweł II pobłogosławił miastu. Od 16 października 2010 r. przy bazylice działa też Muzeum Jana Pawła II.

Pół wieku w przyszłość

– Jaka będzie konkatedra za 50 lat? – zapytaliśmy proboszcza Edwarda Madeja.

– Chciałbym, żeby była wypełniona wiernymi, i tak jak do tej pory, służyła kolejnym pokoleniom mieszkańców Stalowej Woli – usłyszeliśmy w odpowiedzi.

Proboszcz Madej dodał też, że obecny wystrój kościoła, ukształtowany przez artystów, „jest na lata”. Obecnie na realizację czeka tylko boczny ołtarz w Kaplicy Matki Bożej Fatimskiej i św. Jana Pawła II.

Konkatedra ma być też zasilana energią odnawialną – w październiku br. obok kościoła stanęły panele solarne o mocy 20 kW, co częściowo zaspokoi potrzeby świątyni. Nierozwiązywalnym problemem pozostanie chyba tylko jej… akustyka. Ale kto wie. Może z Bożą pomocą…