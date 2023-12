42 lata temu, 13 grudnia 1981 r. ekipa gen. Wojciecha Jaruzelskiego wprowadziła w Polsce stan wojenny. Zawieszono swobody obywatelskie i działalność związków zawodowych na czele z „Solidarnością”, internowano ponad 10 tys. osób, zmilitaryzowano zakłady pracy, wprowadzono godzinę milicyjną i drakońskie kary za naruszenie „stanowojennego” prawa, a właściwie bezprawia. A 16 grudnia 1981 r., w kopalni Wujek w Katowicach, pluton specjalny ZOMO, podczas pacyfikacji zakładu zastrzelił 9 górników.

Region Ziemia Sandomierska liczył wtedy prawie 107 tys. członków „Solidarności”, w tym nieco ponad 37 tys. w samej Stalowej Woli, gdzie wiodącym ośrodkiem związku była Huta Stalowa Wola (22 tys. członków).

W nocy z 13 na 14 grudnia 1981 r. SB rozbiła siedzibę Zarządu Regionu przy ul. Staszica, zabrano z niej związkową dokumentację, w tym materiały z niedawnego (23 października – 2 listopada) strajku generalnego w woj. tarnobrzeskim.

Huta nie stanęła

W poniedziałek, 14 grudnia, w kilku wydziałach Huty Stalowa Wola (Narzędziowni, Ciągarni, Odlewni Staliwa, M-5, Z-2, H-9 i SW) podjęto próby strajku. Do rozpoczęcia akcji protestacyjnej, dojeżdżających autobusami na I zmianę pracowników, namawiali Ewa Kuberna i Jerzy Kopeczek, ale po kilku godzinach, pod naciskiem i groźbami wojskowych komisarzy oraz dozoru HSW, protestów zaprzestano.

– Gdyby te próby się powiodły, to jestem pewien, że wojsko i milicja weszłyby do Huty i nie obeszłoby się bez dramatycznych sytuacji i represji – wspominał po latach Zdzisław Malicki, ówczesny dyrektor naczelny HSW i poseł na Sejm PRL.

Po głowie chodziły najczarniejsze myśli

Największe represje w ówczesnym woj. tarnobrzeskim dotknęły właśnie Stalową Wolę i Hutę, a z całego regionu Ziemia Sandomierska internowano ok. 130 osób. Mężczyzn osadzono w więzieniach w Załężu, Uhercach, Nowym Łupkowie, a kobiety w Gołdapi.

Najdłużej internowany był przewodniczący Zarządu Regionu, Stanisław Krupka: od 13 grudnia 1981 r. do 7 grudnia 1982 r., a niektóre osoby internowano dwukrotnie, m.in. Franciszka Chudzika, jednego z założycieli „Solidarności” w Narzędziowni HSW. Zatrzymywanych w nocy z 12 na 13 grudnia, przewożono najpierw do komendy milicji w Stalowej Woli.

– Nad ranem, 13 grudnia, skuli nas po dwóch i wprowadzili do stara-więźniarki. Po głowie chodziły najczarniejsze myśli. Że jedziemy na lotnisko w Jasionce, a dalej samolotem na Wschód. Ale wylądowaliśmy w Zakładzie Karnym w Załężu. To tutaj dowiedziałem się, że mamy w Polsce stan wojenny – wspominał w 2011 r. Wiesław Wojtas, jeden z internowanych ze Stalowej Woli.

Szykany, represje, zabójstwa

Przez całe lata 80. komunistyczne władze stosowały różne formy represji: wyroki więzienia, pobicia przez SB, zastraszanie i groźby, rewizje, wysokie grzywny, zwolnienia z pracy, zatrzymywanie na 48 godzin przed rocznicami ważnych wydarzeń itd. Tzw. komisja Rokity ogłosiła w 1991 r., że spośród 122 niewyjaśnionych przypadków zgonów działaczy opozycji w latach 80., aż 88 miało bezpośredni związek z działalnością funkcjonariuszy MSW. W Stalowej Woli takim niewyjaśnionym przypadkiem jest śmierć w lutym 1984 r. Zbigniewa Tokarczyka, pracownika Elektrowni.

W kwietniu 1982 r., za próbę zorganizowania strajku w HSW aresztowano i uwięziono trzech działaczy „Solidarności”: Janusza Dziewę, Andrzeja Maślacha i Mirosława Copa. Wśród szykan, które spadały na działaczy miejscowej „Solidarności” były też powołania na ćwiczenia wojskowe w Czerwonym Borze (5 listopada 1982 r. – 4 lutego 1983 r.).

Przez pierwsze lata po wprowadzeniu stanu wojennego, nieformalnym liderem solidarnościowego podziemia był w Stalowej Woli Ryszard Kardasz, a od 1987 r., gdy „Solidarność” w HSW podjęła próby rejestracji swych struktur w sądzie, na lidera wyrósł Wiesław Wojtas, przywódca pamiętnego strajku o „Solidarność” w sierpniu 1988 r. w Hucie Stalowa Wola.

Wolne słowo w podziemnym wydaniu

To z inicjatywy Kardasza, w połowie stycznia 1982 r. wyszło pierwsze podziemne pismo w Stalowej Woli – „Godność”.

Najdłużej – od listopada 1982 r. do kwietnia 1989 r. – wychodził „Biuletyn Informacyjny”, najpierw Tymczasowej Komisji Związkowej, a potem „Solidarności” Huty Stalowa Wola. Od marca 1988 r. do połowy 1990 r. ukazywał się też miesięcznik „SMiS”, czyli Stalowowolski Miesięcznik Solidarności – Gazeta Ruchu, redagowany przez Ewę Kubernę, aktywną działaczkę podziemnej „Solidarności”, szczególnie zaangażowaną w druk i kolportaż różnych bezdebitowych wydawnictw.

Jak wspominała, pierwszy numer „Biuletynu Informacyjnego” przygotowano przy użyciu maszyny do pisania, worka foliowego, kawałka filcu, wyżymaczki od pralki „Frania”, pasty bhp i farby używanej w pralniach chemicznych. Udało się powielić w ten sposób ponad 50 egzemplarzy.

Ulotki, „gary” i demonstracje

– Największa akcja ulotkowa podziemnej „S”, co chyba warto w tym miejscu wspomnieć, przeprowadzona została w Stalowej Woli i Rozwadowie 12 czerwca 1984 r. przed wyborami do rad narodowych. Rozrzucono 48 tys. ulotek, fruwały po godzinie piętnastej w całym mieście. Po raz pierwszy zastosowano metodę wyrzutni z dachu wieżowców, wyglądało to naprawdę imponująco, a nyski milicyjne cały dzień jeździły po mieście, zastępując służby komunalne w sprzątaniu – wspominała po latach Ewa Kuberna na łamach „Sztafety”.

31 sierpnia 1982 r. grupa działaczy „Solidarności” w Hucie Stalowa Wola podpięła się do zakładowego radiowęzła, czyli tzw. garów (głośników na słupach). Konspiratorzy nadali wtedy, w 2. rocznicę Porozumień Sierpniowych, swoją podziemną audycję. Miejscem solidarnościowych demonstracji w kolejne rocznice tych Porozumień były okolice zajezdni autobusowej HSW.

Ostoja „Solidarności”

Wielkim wsparciem dla podziemnej „Solidarności” był w Stalowej Woli Kościół, a szczególnie parafia Matki Bożej Królowej Polski i jej „nielegalny proboszcz”, ksiądz Edward Frankowski.

Począwszy od 13 marca 1982 r. w każdą kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, w kościele tym odprawiano msze św. w intencji Ojczyzny. Zawsze kończyły się odśpiewaniem pieśni „Boże, coś Polskę”, z frazą „Ojczyznę wolną, racz nam wrócić Panie” i lasem uniesionych rąk, z palcami ułożonymi w geście zwycięstwa.

Kościół Matki Bożej Królowej Polski był prawdziwą ostoją dla zdelegalizowanej przez władze w październiku 1982 r. „Solidarności”, a także „Solidarności” rolników, której przewodził w naszym regionie znany opozycjonista i działacz ludowy z Chwałowic, Jan Kozłowski. Był miejscem duchowego i materialnego wsparcia, a także polem różnych inicjatyw: społecznych, patriotycznych, ekonomicznych, edukacyjnych. Parafia organizowała także wydarzenia kulturalno-artystyczne, odbywały się tu m.in. Katolickie Dni Kultury Chrześcijańskiej i Katolickie Dni Społeczne, na które zjeżdżali znani artyści i prelegenci.

Stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1983 r.