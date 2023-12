W poniedziałek i wtorek (4 i 5 grudnia), hala MOSiR wypełniona była dziećmi, które przybyły spędzić dzień „Na sportowo z Mikołajem”.

W poniedziałek na obiekcie MOSiR gościły przedszkolaki, a we wtorek dzieci z klas I–III. Ubrane w sportowe stroje swoich placówek dzieci najpierw uczestniczyły w rozgrzewce, a następnie rywalizowały w konkurencjach sportowych. Emocji zarówno na parkiecie jak i na trybunach było sporo.

Po zakończonej rywalizacji w hali sportowej pojawił się długo oczekiwany gość – święty Mikołaj. W tym roku mimo sporego śniegu nie przybył saniami, ale przyleciał pięknym, śnieżnobiałym balonem. Jak powiedział, wybrał ten środek transportu, by nie spóźnić się do oczekujących go dzieci.

Po opuszczeniu swojego „statku powietrznego” św. Mikołaj rozdał prezenty dla placówek oraz cukierki wszystkim dzieciom.