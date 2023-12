Niżańscy policjanci zatrzymali do kontroli samochód marki Iveco. Okazało się, że kierujący autem nie ma prawa jazdy, a samochód nie ma aktualnych badań technicznych.

Niżańscy funkcjonariusze patrolując w poniedziałek ulice miasta, zauważyli kierującego dostawczym Iveco, który nie stosował się do znaku B1 – “zakaz jazdy w obu kierunkach”. Pojazd został zatrzymany do kontroli.

W trakcie sprawdzania danych kierowcy wyszło na jaw, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Podczas dalszego sprawdzania okazało się, że dostawcze Iveco, którym poruszał się mężczyzna nie posiada aktualnych badań technicznych.

Za kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu oraz niestosowanie się do znaku zakazu podczas jazdy, 33-latek został ukarany mandatami. Mężczyzna odpowie także za naruszenie przepisu dotyczącego kierowania pojazdem pomimo cofniętych uprawnień za co grozi mu kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.