Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli wprowadza na drodze wojewódzkiej nr 855 Olbięcin – Stalowa Wola oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez zarządcę drogi tj. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie oraz zatwierdzony w dniu 27.08.2020 r. przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. Termin wprowadzenia oznakowania do 31.12.2023 r.

Na wniosek gminy zostało wprowadzone następujące oznakowanie:

– obszaru zabudowanego w m. Dąbrowa Rzeczycka oraz Rzeczyca Długa powodującego ograniczenie prędkości do 50 km/h,

-ograniczenia prędkości do 50km/h przed zatokami autobusowymi w m. Rzeczyca Okrągła,

przejść dla pieszych przy powstałych zatokach autobusowych w m. Dąbrowa Rzeczycka oraz Rzeczyca Okrągła,

-oznakowanie włączenia dróg wewnętrznych do drogi wojewódzkiej.