Sezon zimowy to wymagający czas dla układu immunologicznego. Warto pamiętać o tym, że wzmacnianie odporności jest najskuteczniejsze wówczas, gdy ma formę profilaktyki. Właśnie dlatego już z wyprzedzeniem warto zatroszczyć się o swoje zdrowie i wesprzeć układ odpornościowy w walce z patogenami. Jakie domowe sposoby warto wykorzystać w celu uniknięcia zimowych infekcji?

Sen i wypoczynek to podstawa!

Dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego kluczowe znaczenie ma sen i wypoczynek. Osoby zarywające noce są zdecydowanie bardziej narażone na infekcje. Każdy człowiek potrzebuje ok. 8 godzin snu w ciągu doby. Podczas głębokiego snu w ciele wzrasta liczba limfocytów, stojących na pierwszej linii frontu w walce z wirusami i bakteriami. Z tego względu należy mieć na uwadze to, aby dobrze urządzić swoją sypialnię – w szczególności zadbać o ciszę i wygodny materac.

Również nadmierny poziom stresu może zaburzać prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Dlatego jednym z kluczowych sposobów na domowe zapobieganie chorobom jest uwzględnianie w swoim planie dnia relaksujących i wyciszających aktywności. Obniżanie poziomu kortyzolu jest zawsze w cenie!

Dieta i preparaty ziołowe

Aby układ odpornościowy funkcjonował prawidłowo, należy dostarczać organizmowi wszystkich niezbędnych substancji odżywczych. W tej kwestii kluczowe jest dbanie o zdrową dietę. Dobrze zbilansowane posiłki mogą być uzupełniane przez preparaty przeciwwirusowe i suplementy. Jednak dieta zawierająca duże ilości witamin i substancji mineralnych zwykle w pełni efektywnie chroni ciało przed chorobami, bez konieczności suplementacji.

W profilaktyce zimowych infekcji cenione są również sobie zioła. Wydajność systemu odpornościowego podnosi m.in. jeżówka. Jej główną właściwością jest stymulowanie wydzielania interferonu, czyli substancji działającej przeciwwirusowo. Również coraz częściej doceniany aloes może minimalizować ryzyko złapania infekcji. Zawarte w nim witaminy, m.in. B, E i A, wspomagają odporność dzięki działaniu przeciwzapalnemu. Inne zioła, które korzystnie wpływają na funkcjonowanie układu immunologicznego, to m.in. czystek, wiesiołek dwuletni czy żeń-szeń.

Aktywność fizyczna a układ immunologiczny

Odporność warto wspomagać również poprzez codzienne ćwiczenia. Aktywność fizyczna stanowi podstawę zdrowia! Należy ruszać się przynajmniej 3 razy w tygodniu przez m.in. 30 minut. Na odporność najlepiej wpływa uprawianie sportu na świeżym powietrzu. Należy mieć jednak na uwadze to, że powinien to być ruch o umiarkowanym natężeniu. Dobry wybór to m.in. pływanie, jazda na rowerze, szybki spacer czy nordic walking. Intensywny trening, po którym pojawiają się zakwasy, może wiązać się z wręcz odwrotnym skutkiem. Produkcja kortyzolu obniża efektywność funkcjonowania układu immunologicznego. Jednoznacznie można stwierdzić, że stres to ogromny wróg odporności.

Na dobre funkcjonowanie układu immunologicznego wpływa wiele różnorodnych czynników. Na szczęście istnieją różne możliwości zapobiegania chorobom w zaciszu własnego domu. Podstawa to dbanie o sen, dobrze zbilansowana dieta oraz aktywność fizyczna. Są to filary zdrowego trybu życia, o które powinien dbać na co dzień każdy z nas.