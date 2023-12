W zeszłym tygodniu, w Rzeszowie odbyły się finałowe prezentacje artystyczne w ramach Podkarpackiego Konkursu Literatura i Dzieci „Uśmiechnięte wiersze, wesołe piosenki…”.Wzięła w nich udział Zuzanna Goc, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli.

Konkurs skupiał się na twórczości autorów, którzy piszą dla dzieci i mają zdolność przyciągania młodych czytelników do lekkiej, wesołej i zabawnej literatury.

Stalowowolanka najpierw wzięła udział w eliminacjach powiatowych, które odbyły się w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli, a następnie w wojewódzkich w Tarnobrzegu, stamtąd udała się na finał konkursu do Rzeszowa. Tam zachwyciła jury recytując wiersz Stanisławy Kopiec pt. „Leszczynowe wąsy” i po raz drugi z rzędu jury przyznało jej grand prix. To najwyższe wyróżnienie, co oznacza, że recytacja wiersza w wykonaniu Zuzi wyróżniała się spośród pozostałych uczestników. To ogromne osiągnięcie, które potwierdza talent i zaangażowanie uczennicy klasy trzeciej w sztukę recytacji. Wygrana grand prix to dowód na to, że Zuzia ma coś specjalnego do przekazania słuchaczom. Wierzymy, że to dopiero początek jej sukcesów i że będzie kontynuować swoją pasję w przyszłości.