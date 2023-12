We wtorek 12 grudnia odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez radnych Stalowowolskiego Porozumienia Samorządowego. Spotkanie dotyczyło budżetu miasta na 2024 rok, zadłużenia oraz planowanej emisji obligacji na 130 mln zł.

Opozycyjni radni podkreślali, że od początku kadencji zwracali uwagę na duże zadłużenie miasta i apelowali o jego spłatę.

– Budżet na rok 2023, który był przestawiany jako racjonalny, rozwojowy, miał zapewnić nam spłatę zadłużenia i zejść z tym zadłużeniem, do kwoty 162 mln zł – mówił radny Damian Marczak. Dodał, że wiele się zmieniło kiedy końcem listopada pojawił się wniosek dotyczący emisji obligacji na 130 mln zł, co skutkuje zwiększeniem zadłużenia miasta do blisko 300 mln zł. Takie posunięcie było konieczne celem domknięcia bieżącego budżetu w związku z przesunięciem się jednej transakcji sprzedaży gruntu na terenie Parku Inwestycyjnego na przyszły rok.

– Byliśmy przekonani, że pan prezydent wpisując do budżetu, miasta pewne kwoty ma wszystkie sprawy domówione, że na to wszystko co w tym budżecie się znajduje, są dokumenty. Okazuje się, że w sprawie sprzedaży tej działki, nie było tak naprawdę nic poza tym, że panowie byli po słowie – mówił radny.

Podkreślał, że budżet na przyszły rok będzie przez to obciążony większymi wyzwaniami i dużo większym ryzykiem.

– Apelujemy, nie żądamy od pana prezydenta jeszcze raz podejścia do tego budżetu, takiego zbudowania budżetu, żebyśmy czuli się bezpieczni i pewni. My nie chcemy prezydenta, który ryzykuje, chcemy prezydenta, który bezpiecznie przeprowadzi nas przez trudne czasy – mówił radny Damian Marczak.

Podkreślał, że przy takim wzroście zadłużenia, wzrośnie też koszt obsługi długu.

– Skoro zaszła taka okoliczność, że być może musimy poczekać, a może nie doczekamy się sprzedaży za te 130 mln zł działek inwestorowi to po pierwsze należałoby zracjonalizować podejście do niektórych jednostek budżetowych, po drugie przesunąć w czasie, albo wykreślić z budżetu te inwestycje, które nie są rozpoczęte. Wrócimy do nich za trzy miesiące, bo za trzy miesiące powinno być już wszystko jasne, skoro inwestor rzeczywiście chce tutaj rozpocząć swoją działalność. To co prezentował pan prezydent w listopadzie stało się fikcją – mówiła radna Renata Butryn.

Radny Dariusz Przytuła przekonywał, że nie wszystkie inwestycje zaproponowane w budżecie są w jego ocenie potrzebne. – Mieszkańcy zwracają uwagę na drugie kino miejskie Balladę, będzie ono generowało koszty, a miało tam powstać młodzieżowe Centrum Kopernika. Mamy Politechnikę Rzeszowską, która mogłaby też w ten sposób przyciągać do siebie studentów, ale pan prezydent zdecydował, że powstanie drugie miejskie kino. Niektóre pomysły pana Nadbereżnego są niepotrzebne – mówił radny.

Radna Renata Butryn zapowiedziała, że jeżeli nic się nie zmieni w podejściu do przyszłorocznego budżetu, nie będzie głosować za jego przyjęciem. – Nie chce żeby Stalowa Wola została bankrutem – stwierdziła.

Prezydent Lucjusz Nadbereżny zapewnił, że wizja bankructwa Stalowej Woli nie grozi. – Absolutnie nie ma takiego ryzyka. Przede wszystkim jest to sytuacja zupełnie przejściowa. W ostatnich dniach inwestor, który dokonuje zakupu tej nieruchomości potwierdził wolę zakupu. Jest uzgodniona kwestia ceny, harmonogramu działania. Przygotowujemy inne działania związane również z procesem uzbrojenia tego terenu. Chciałbym zaapelować do opozycji aby w tym ważnym momencie kiedy pozyskujemy nowych inwestorów, kiedy prowadzimy istotne inne rozmowy nie kreować jakiejś nieprawdziwej wizji na temat sytuacji finansowej miasta Stalowej Woli. Przy tak dużych operacjach, które prowadzi miasto możliwe są pewne opóźnienia czy utrudnienia. To są naprawdę trudne transakcje wymagające wielu zgód, decyzji. Najważniejsze jest to, że to się dzieje i kwestia przesunięcia nawet o kilka tygodni, czy miesięcy nie wpływa na płynność finansową miasta, na jakiekolwiek zagrożenia, czy na realizację ambitnego projektu budżetu, który jest przygotowany na rok 2024 – mówi prezydent Lucjusz Nadbereżny.