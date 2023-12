Firma RiA w Jamnicy otworzyła pierwszy w Polsce Multisalon samochodowy, który oferuje cztery marki z grupy Stellantis. Dealer Peugeot wzbogacił swoje portfolio o kolejne pozycje. W Multisalonie oprócz samochodów sygnowanych znakiem lwa dostępne są także pojazdy takich marek jak Opel, Citroën i Fiat. Firma wciąż się rozwija i już szykuje kolejne niespodzianki dla swoich klientów. Jedną z nich jest planowane zasilenie oferty salonu marką luksusową.

– Naszym celem było stworzenie centrum motoryzacyjnego, które będzie miało zasięg regionalny, gdzie będzie można kupić nowe samochody różnych marek, samochody używane, gdzie będzie można sfinansować zakup w postaci kredytu lub leasingu, ubezpieczyć pojazd, dokonać naprawy, przeglądu, badania technicznego, skorzystać z usługi wypożyczenia samochodu, studia detailing, zatankować samochód lub naładować baterię samochodu elektrycznego – mówił Marcin Pawlina, prezes zarządu RiA Sp. z o.o.

Rok temu firma RiA obchodziła 30-lecie swojego istnienia. Jej historia sięga roku 1992, kiedy to otworzona została pierwsza stacja paliw w Rzeczycy Okrągłej.

Pierwszy w Polsce salon zbudowany w oparciu o najnowsze standardy architektoniczne koncernu Stellantis

W piątek, 8 grudnia, miało miejsce oficjalne otwarcie Multisalonu w Jamnicy. Obiekt został zbudowany w ekspresowym tempie. Nowy budynek ma powierzchnię 1200 m kw. a w połączeniu z dotychczasowym salonem – 2300 m kw. To pierwszy w Polsce salon zbudowany w oparciu o najnowsze standardy architektoniczne koncernu Stellantis, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny obiektu, a także urządzenie wnętrz.

– W naszym salonie oferować będziemy cztery marki z grupy Stellantis, a mianowicie Peugeot, Citroën, Opel oraz Fiat. W marce Peugeot mamy łącznie 12 modeli osobowych i dostawczych. W marce Citroën mamy łącznie 10 modeli osobowych i dostawczych. W marce Fiat mamy łącznie 9 modeli samochodów osobowych i dostawczych, a w marce Opel łącznie 8 modeli samochodów osobowych i dostawczych. Każda z marek ma również elektryczne auta w swoim asortymencie. W każdej marce proponujemy 1 bądź 2 modele samochodów osobowych jeżeli chodzi o elektryki, mamy też samochody dostawcze w wersji elektrycznej – mówi Agnieszka Pawlina, dyrektor sprzedaży, członek zarządu spółki RiA.

W dniu otwarcia Multisalonu w Jamnicy swoją prapremierę miał najnowszy model samochodu elektrycznego – Fiat 600, który oficjalnie w sprzedaży będzie od roku 2024.

Rozwój firmy – to nowe miejsca pracy

Nowy salon, to także nowe miejsca pracy. W firmie RiA zatrudnienie sięga już 100 etatów. – Dla nas, dla powiatu tarnobrzeskiego kluczową sprawą jest, aby młodzi, wykształceni ludzie wracali tutaj, dlatego robimy wszystko, żeby stworzyć jak najlepsze, jak najdogodniejsze warunki dla potencjalnych przedsiębiorców. Nowoczesne zakłady pracy są dla nas bardzo istotne, ta firma stwarza możliwości, że młodzi ludzie nie będą uciekać z powiatu tarnobrzeskiego i powiatów sąsiednich, ale będą się tu sprowadzać – mówił Jacek Rożek, wicestarosta powiatu tarnobrzeskiego.

Dzięki tej inwestycji powstało jedno z największych i najnowocześniejszych centrów motoryzacyjnych, w regionie południowo-wschodniej Polski.

– Dealer RiA to świetny i zaufany partner – mówił Maciej Brzeziński z grupy Stellantis.

– Nie miejsce determinuje sukces, o sukcesie decydują ludzie. Życzyłabym sobie takich partnerów. Funkcjonują na bardzo wymagającym rynku, to nie jest łatwy biznes dla nikogo, to jest ciężka „harówa”, a ci co odnoszą sukcesy są wyjątkiem i RiA jest tego najlepszym przykładem

– mówiła Iwona Bartosik z grupy Stellantis.

Oferta Multisalonu RiA adresowana jest do różnych klientów. – Mamy marki, które specjalizują się w samochodach miejskich, mamy marki które cechuje charakter sportowy, stawiają na nowoczesny design lub wysoko rozwinięte technologie. Każda z tych marek jest inna i każdy kto planuje zakup nowego samochodu znajdzie tutaj coś dla siebie. Nasze motto to RIA-wybór należy do Ciebie! – mówił Marcin Pawlina.