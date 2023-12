11 grudnia 2023 roku Miejski Zakład Budynków rozpoczął nabór wniosków o najem lokali mieszkalnych na nowym osiedlu Leśna w Stalowej Woli. Proces ten potrwa do 31 stycznia 2024 roku. Budowa bloków wielorodzinnych ma ruszyć w II kwartale przyszłego roku. Zakończenie inwestycji zaplanowano zaś na IV kwartał 2025 roku.

MZB w grudniu ogłosił Program „Nowa Perspektywa”, w ramach którego jest realizowana budowa Osiedla Leśna, będąca kontynuacją Stalowowolskiego Programu Budownictwa Wielorodzinnego, „Z Perspektywą w Stalowej Woli”. Program polega na budowie mieszkań w stanie deweloperskim pod długoterminowy wynajem z dojściem do własności oraz możliwością wcześniejszego wykupu.

Osiedle Leśna będzie się mieścić na ulicy Leśnej w Stalowej Woli. Część osiedla za realizację, której odpowiedzialny jest MZB składać się będzie z sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, obejmujących 210 mieszkań, 5 lokali usługowych i 271 miejsc postojowych, w tym 136 w garażach podziemnych.

W pierwszym etapie inwestycji zostaną wybudowane trzy sześciokondygnacyjne budynki mieszkalne wielorodzinne. Łącznie powstanie 108 mieszkań od 34 do 79 metrów kwadratowych i 132 miejsca postojowe, w tym 60 w garażach podziemnych.

Lokale wyposażone będą w balkony, na parterze w tarasy. Układ pomieszczeń pozwoli na wyodrębnienie przedpokoju, sypialni, pokoi, salonu z aneksem kuchennym, garderoby i łazienki.

Bloki będą posiadały panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, zbiorniki retencyjne z systemem nawadniania terenów zielonych oraz ledowe oświetlenie. Na terenie osiedla będą się znajdować: plac zabaw, elementy małej architektury, wodne aranżacje, przewidziano też miejsca na budowę trzech stanowisk do szybkiego ładowania samochodów elektrycznych.

– Ograniczenie wiekowe do 45 lat jest podyktowane aktywnością zawodową. Nie wynika to z dyskryminacji, ale charakteru programu. Przypominam, że tak naprawdę my kredytujemy te mieszkania. Zdolność płatnicza jest fundamentalnym warunkiem przystąpienia do programu i ona jest przedmiotem naszej największej troski. Mamy gwarantowaną cenę wykupu czyli podpisując umowę z nami, z góry wiemy ile będzie kosztował nas metr kwadratowy mieszkania za 5, 10, 15 lat. Tę gwarancję zawieramy w akcie notarialnym. Parter jest trochę droższy ze względu na tarasy – mówił Tomasz Gunia, prezes MZB.

– Jak wyglądają koszty? Zainteresowani będą pokrywali, opłatę wstępną w wysokości 50 zł, za każdy metr kwadratowy lokalu, następnie wkład własny – 20 proc. wartości lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego, a co miesiąc będą uiszczać opłaty czynszowe, naliczane za każdy metr kw. mieszkania (rata zaliczkowa na wykup mieszkania oraz opłata administracyjna) – mówił Tomasz Gunia, prezes MZB.

Na tym osiedlu w przyszłości mają powstać także bloki budowane przez prywatnych deweloperów. W planach jest także żłobko-przedszkole, budynek wysokościowy biurowo-mieszkalny oraz m.in. hotel.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli Stanisław Sobieraj podkreślał jak ważna jest to inwestycja. Wspominał także o dużym zapotrzebowaniu na mieszkania, o które pytają mieszkańcy, jak i inwestorzy zamierzający lokować w Stalowej Woli swoje biznesy.

– To ważny moment dla mieszkańców Stalowej Woli, również przyszłych mieszkańców, kiedy możemy zaprosić wszystkich zainteresowanych tym aby zamieszkać w wyjątkowym miejscu, w pięknie projektowanym osiedlu Leśna, w perspektywie którego najważniejszy jest człowiek. To nie tylko jeden czy kilka bloków, to cała bardzo konkretna wizja architektoniczna, stworzona i zaprojektowana tak aby spełniać najwyższe wymagania dzisiejszych czasów. Tak aby nowe bloki, nowe otoczenie tworzyły dobrą perspektywę do życia. Nie w sposób przypadkowy, chaotyczny. Proponujemy osiedle, które tworzy bardzo korzystne warunki finansowe, jak na dzisiejsze niepewne czasy związane z możliwością otrzymania kredytu, finansowania tego typu inwestycji – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.