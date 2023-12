Burmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że posiada do sprzedaży drewno opałowe. Drewno złożone jest na 6 stosów, można je obejrzeć na placu przy ul. Szklarniowej (naprzeciwko punktu PSZOK w Nisku) po uprzednim kontakcie z pracownikiem UGiM w Nisku pod numerem telefonu 15 8415 685 lub 15 8415 520, w godzinach pracy Urzędu.

Oferta skierowana jest dla podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą. Wszyscy zainteresowani mogą składać oferty kupna, w zaklejonych kopertach, w budynku UGiM Nisko do 11 grudnia br., do godziny 12. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 13, w sali nr 20. W przypadku dwóch takich samych ofert cenowych sprzedający zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia sprzedaży na rzecz osób licytujących większą ilość stosów. Więcej informacji na stronie UGiM Nisko.