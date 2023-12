Do „Sztafety” w ostatnich dniach napływały skargi i uwagi pacjentów mających problemy z uzyskaniem recepty na leki bezpłatne przysługujące seniorom. Wypisane im recepty nie były oznaczone symbolem wskazującym, że zaordynowane leki były bezpłatne, a w trakcie realizacji recepty w aptece, farmaceuta informował, że dany lek powinni oni otrzymać właśnie jako bezpłatny. Natomiast lekarze wypisujący taką receptę nie zgadzali się z opinią farmaceuty. Powstawały kontrowersje wynikające z odmiennego podejścia do tej sprawy, zarówno lekarzy, jak i farmaceutów. Jak więc naprawdę jest z tymi bezpłatnymi lekami dla seniorów?

– Te kontrowersje wynikają zapewne z faktu, że przepisy prawne regulujące kwestie wypisywania leków bezpłatnych są tak skonstruowane, że kwalifikacja, czy dany lek przysługuje jako bezpłatny dla określonych kategorii wiekowych pacjentów, czy też nie, może być niejednoznaczna. I nie tylko dotyczy to oceny czy dany lek przysługuje jako bezpłatny, ale też czy na dany lek przysługuje częściowa refundacja, bo obie te kwestie należy poruszyć łącznie – są ze sobą mocno związane – wyjaśnia doktor Wojciech Korkowski, były wieloletni dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli, czyli dawnego „Ambulatorium”.

Podkreśla, że recepty z kodem oznaczającym, że zapisane na nich leki wydawane mają być jako nieodpłatne dla pacjentów, są analizowane przez NFZ, i że zapisanie danego leku jako bezpłatnego w sytuacji, w której nie przysługiwałby on pacjentowi, wiąże się z konsekwencjami finansowymi dla lekarza (jeżeli jest to indywidualna praktyka) lub dla zatrudniającego go podmiotu leczniczego (jeżeli ma miejsce stosunek pracy). A z tego wynika konieczność zwrotu kwoty refundacji i kara nałożona przez NFZ. Jeżeli sprawa dotyczy wielu recept, to kwoty mogą być znaczne – kilka, a nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Od strony formalnej wygląda to tak, że uregulowania prawne dotyczące leków bezpłatnych dla pacjentów, zawarte są w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w art. 43a. Wspomniane przepisy stanowią, że osobom, którym udzielane są świadczenia zdrowotne, przysługują bezpłatne leki do ukończenia 18. roku życia (odpowiedni kod na recepcie to „DZ”) i po ukończeniu 65 roku życia (kod „S”) – ale… nie dotyczy to wszystkich leków, tylko tych (pierwszy warunek), które są zamieszczone w odpowiednim „wykazie leków bezpłatnych”, i (drugi warunek) są także zamieszczone w „wykazie leków refundowanych” oraz wykaz ten (trzeci warunek) wskazuje, że są one refundowane do leczenia akurat tej choroby, na którą leczony jest pacjent i do leczenia, której został mu dany lek zapisany.

– Trzeba tu wyjaśnić, że „wykaz leków refundowanych” wskazuje leki, które są refundowane, czyli wydawane za określoną zniżką oraz wskazuje schorzenia, w których dany lek jest refundowany. Inaczej mówiąc: jeżeli dany lek może być stosowany ze wskazań medycznych np. w 5 różnych chorobach, to tylko do leczenia jednej z tych chorób może przysługiwać określona refundacja – mówi Wojciech Korkowski. – Ale żeby nie było zbyt łatwo, trzeba też powiedzieć, że wykaz leków refundowanych wskazuje także w niektórych przypadkach, że dany lek wprawdzie jest refundowany w danej chorobie lub w danym stanie zdrowia po określonym zdarzeniu medycznym (np. po zabiegu operacyjnym), ale tylko przez pewien czas albo do ukończenia określonego wieku przez pacjenta lub też mogą być inne ograniczenia. Te uwarunkowania powodują, że tu często także tkwi przyczyna rozbieżności i kontrowersji czy dany lek należy się pacjentowi na „S” czy też nie. Jaki z tego wniosek? Musimy więc mieć na uwadze, że farmaceuta wydając lek w aptece nie musi wiedzieć (i najczęściej nie wie), jaka sytuacja ma miejsce

– podkreśla doktor Korkowski.

E-recepty, kody i numery

Kolejną rzeczą wartą poruszenia jest dla niego fakt, że z ustawy wynika, iż pacjent może otrzymać lek bezpłatny na podstawie recepty wystawionej m.in. przez lekarza POZ (należy rozumieć, że recepta może być wystawiona w każdej formie), ale już lekarz specjalista może wystawić taką receptę tylko w formie elektronicznej.

Forma elektroniczna, czyli wystawianie recept za pośrednictwem systemu informatycznego jest tu szczególnie pomocna, gdyż kwalifikacja danego leku jako bezpłatnego wymaga często głębszej analizy. Taka analiza, poprzez przeglądanie zawartości wykazu leków bezpłatnych na „S” – (setki pozycji) oraz odniesienie tego do list leków refundowanych (ponad 2000 pozycji), przy możliwej zmienności wynikającej z aktualizacji co 2 miesiące, może być na tyle czasochłonna i obciążająca przy dużej liczbie pacjentów, że rzetelne wykonanie tego staje się niemożliwe. O pomyłkę łatwo.

Jak wyjaśnia Wojciech Korkowski, z pomocą przychodzą tutaj wspomniane już systemy informatyczne, które między innymi, automatycznie podpowiadają czy refundacja danego leku w danej chorobie przysługuje a pośrednio wskazują, czy dany lek przysługuje jako bezpłatny danemu pacjentowi. Za pomocą takiego systemu wydawane są powszechne dziś e-recepty.

Tyle tylko, że do takiego systemu musi zostać wprowadzony numer danej choroby według międzynarodowej klasyfikacji ICD 10. I tu znowu mogą „pojawić się schody”, bo określony stan zdrowia pacjenta, w tym chorobę lub jego funkcjonalność po określonym zdarzeniu medycznym, nierzadko można zakodować więcej niż jednym numerem ICD i może zaistnieć sytuacja, że system informatyczny nie wystawi recepty refundowanej w przypadku zastosowania wprawdzie właściwego numeru ICD dla danej choroby lub stanu zdrowia związanego ze zdarzeniem medycznym, ale takiego, którego system nie odczyta, bo nie jest na niego zaprogramowany – nie określi więc także refundacji na recepcie i nie będzie można wypisać recepty na „S”.

Natomiast określony numer ICD często „ciągnie się” za pacjentem w trakcie korzystania przez niego ze świadczeń w różnych podmiotach leczniczych (bo tak został zakwalifikowany jego stan zdrowia) i akurat może to nie być ten właściwy numer, który odczyta system elektroniczny do wystawiania recept. To również może być przyczyną rozbieżności w ocenie sytuacji.

Jak liczyć wiek pacjenta

– Zwrócę tu jeszcze uwagę na dość prozaiczną sprawę: przy określeniu wieku uprawniającego pacjenta do ordynowania mu leku bezpłatnego, pojawić się może pytanie, co to znaczy „do ukończenia 18 lat” i „po ukończeniu 65 lat”. A dobre rozumienie tych pojęć determinuje prawo pacjenta do otrzymania bezpłatnego leku. Mianowicie zgodnie ze wskazaniami Kodeksu Cywilnego „do ukończenia 18 roku życia – to znaczy do północy w dniu 18. urodzin”, a następnego dnia już nie, nawet jeżeli leczenie zostało rozpoczęte wcześniej i trwa. Natomiast po ukończeniu 65. roku życia to znaczy następnego dnia po dniu 65. urodzin (konkretnie po północy dnia urodzin). Tutaj, niestety, często pacjenci odmiennie to widzą – zauważa dyrektor Korkowski.

Nie przesadzać z lekami

I kolejny problem. Ustawa wskazuje, że lekarz wypisując receptę bezpłatną ma obowiązek sprawdzić na elektronicznej platformie gromadzenia danych medycznych (na którą są przesyłane informacje m.in. o wypisanych receptach), czy pacjentowi należy się lek bezpłatny ze względu na historię zapisywania tego leku w odniesieniu do chorób pacjenta oraz do ilości wypisanego leku. Innymi słowy, czy pacjent nie ma czasami zapisywanych zbyt dużych ilości leków bezpłatnych, to znaczy ilości, których nie wykorzystuje. Można zaryzykować opinię, że chodzi tu o sprawdzenie, czy nie nadużywa on wnioskowania o wypisanie recept bezpłatnych, wnioskując o nie u różnych lekarzy.

– Tutaj lekarz ma pełnić niechcianą rolę „strażnika systemu”. Natomiast takie sprawdzenie wiąże się z koniecznością wglądu lekarza do zasobów zawierających dane medyczne (może to być Internetowe Konto Pacjenta lub platforma elektroniczna gromadząca dane medyczne). Nie będą rozwijał tematu, ale jest to na co dzień trudne. Mało który pacjent posiada Internetowe Konto Pacjenta, a dostęp do platformy gov.pl nie zawsze jest łatwy. Lekarze więc tego często nie weryfikują, ryzykując karę w przypadku, kiedy kontrola NFZ stwierdzi, że dany lek został wypisany pacjentowi w zbyt dużej ilości w stosunku do jego potrzeb. Trzeba dodać, że do niedawna takie sprawdzenie wymagało upoważnienia wydanego przez samego pacjenta, co w praktyce było mało wykonalne, ale to już przeszłość, więc nie ma co poruszać tego tematu – mówi Wojciech Korkowski.

Apel do koleżanek i kolegów farmaceutów

– Zapewniam, że odnoszę się z wielką sympatią i poważaniem do naszych koleżanek i kolegów farmaceutów, ale apeluję, żeby w sytuacji, kiedy nie są pewni, że lekarz powinien zapisać pacjentowi dany lek jako bezpłatny, nie ingerowali w ten proces, pouczając pacjentów, bo – jak przedstawiłem już wcześniej – jest to sprawa wielowątkowa, a do części informacji potrzebnych dla prawidłowej oceny sytuacji, farmaceuci po prostu nie mają dostępu. Do prawidłowej oceny nie wystarczy wiedza o wieku pacjenta i fakcie czy dany lek znajduje się na liście leków bezpłatnych oraz refundowanych. Oczywiście wiem, że farmaceuci działają dla dobra pacjenta i należy to docenić. Nie twierdzę też, że lekarze nigdy nie mylą się – zastrzega się dyrektor Korkowski.

I, jak kończy, pozostaje w nadziei, że w przyszłości przepisy dotyczące tego zagadnienia zostaną maksymalnie uproszczone.