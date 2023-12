W centrum miasta, na Placu Wolności stanęły plansze prezentujące prace Rafała Marchuta. Wystawa jest związana z obchodami jubileuszu 90. rocznicy nadania praw miejskich Nisku.

Plenerowa wystawa jest zwieńczeniem projektu artystycznego „Nisko w stylu Vintage” realizowanego przez Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”. Tematyka prezentowanych fotografii nawiązuje do tegorocznego jubileuszu miasta otrzymanie praw miejskich.

Autorem prac jest Rafał Marchut – artysta fotografik, piktorialista. Plansze prezentują głównie zdjęcia dawnego Niska. Bohaterami utrwalonych na fotografiach scenek rodzajowych są mieszkańcy miasta oraz ludzie z nim związani, a scenerię stanowią zakątki i najbliższe okolice, więc wystawa ta to nic innego jak wizualna podróż do dawnego Niska i spotkanie z jego ówczesnymi mieszkańcami. To swoista forma stylizowanego reportażu, w którym dominującym motywem jest portret sytuacyjny.

Wszystkie zdjęcia zostały wykonane przy użyciu ręcznie modyfikowanej optyki z zachowaniem charakterystycznych dla obiektywu-monokla aberracji chromatycznych, sferycznych, a także błędów pozaosiowych takich jak: koma, astygmatyzm oraz krzywizna pola. To właśnie dzięki tym „uszlachetniającym” nieregularnościom obrazu piktorializm, którego szczególny rozkwit w Polsce przypada na czas dwudziestolecia międzywojennego, zdobywa swoją unikalną i niepowtarzalną jakość, sprawiając, że fotografie stają się nie tylko zapisem rzeczywistości, ale również ekspresją artystycznych wizji i zwiększonego poczucia subiektywności.

Wystawa dostępna jest do 31 stycznia 2024 r.