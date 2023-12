Listopadowa akcja zbiórki krwi w RCEZ w Nisku pozwoliła zebrać niemal 10 litrów tego bezzcenego daru. Spośród 35 osób, które się zgłosiły, krew mogło oddać 22. Profesjonalną obsługę zbiórki krwi zapewniło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

27 listopada przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej zaparkował autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. To już kolejna w tym roku akcja zbiórki krwi zorganizowana z inicjatywy uczniów i nauczycieli szkoły.

W ramach projektu „Bezpieczniej razem w powiecie niżańskim – etap V” w poniedziałek zgłosiło się 35 osób, bezcennym darem mogły podzielić się 22 osoby. Łącznie zebrano prawie 10 litrów krwi.

– Od 16 lat szkoła wspiera ideę krwiodawstwa. W ciągu tych lat zebraliśmy ponad 260 litrów krwi. To już tradycja, że RCEZ kilka razy w roku organizuje akcje honorowego oddawania krwi kierowaną do mieszkańców Niska i okolic – informuje Anna Brak z RCEZ w Nisku. – Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się cennym płynem. Dziękujemy młodzieży, która stanęła na wysokości zadania, to wspaniałe świadectwo odpowiedzialności społecznej.

Dla każdego kto oddał krew, oprócz zestawu regeneracyjnego o wartości 4500 kcal, Starostwo Powiatowe przygotowało drobne upominki: magnesy, notesy, odblaski rowerowe.

Pamiętajmy, że krew jest wielkim darem, jaki możemy bezinteresownie ofiarować drugiemu człowiekowi. Ten gest serca i wspólne zaangażowanie mogą przyczynić się do uratowania niejednego ludzkiego życia.

W ciągu roku w Polsce konieczne jest dokonanie około miliona transfuzji krwi. Na krew i osocze czekają tysiące chorych. Oddając krew, ratujemy życie innym. Krwiodawcą może zostać każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 65 rokiem życia. Pokażmy, że potrzebujący mogą na nas liczyć!

Kolejna akcja zbiórki krwi już w nowym roku.