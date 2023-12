Film dokumentalny „Kryptonim KOŚCIÓŁ” w reżyserii Tadeusza Arciucha opowiada o dziejach Bazyliki Konkatedralnej w Stalowej Woli. Premiera zaplanowana była na 1 grudnia w TVP Historia, ale zainteresowani mogli zobaczyć dokument 29. listopada. Przedpremierowa projekcja odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

W roku 50. rocznicy poświęcenia Bazyliki Konkatedralnej na przedpremierowy pokaz zaprosili Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli wraz z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Producentem filmu jest Maciej Wojciechowski, a reżyserem pochodzący ze Stalowej Woli Tadeusz Arciuch. Tematem zainteresował się około dwóch lat temu.

– Przy okazji zbierania materiałów do szerszego filmu o historii Stalowej Woli zorientowałem się, że będzie 50-lecie poświęcenia tego kościoła. Służba Bezpieczeństwa wielką wagę przywiązywała do tego, żeby utrącać tę budowę bo jak wiadomo została ona zatrzymana w 1961 roku i przez 10 lat wierni i władze kościelne starali się, by ją dokończyć. W siedemdziesięciu procentach w stanie surowym kościół był wybudowany – powiedział reżyser filmu.

Do biblioteki przyszło wiele osób, które chciały obejrzeć film. W trakcie wydarzenia nie zabrakło znamienitych gości: ks. biskupa seniora Edwarda Frankowskiego – pierwszego proboszcza parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski i jej obecnego proboszcza ks. Edwarda Madeja, a także Andrzeja Kaczmarka przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Sandomierska, historyka i regionalisty dra Romana Niwierskiego, autora książki „Kryptonim „Kościół” – Dzieje budowy kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli w dokumentach Służby Bezpieczeństwa”.

Po projekcji odbyła się dyskusja panelowa, którą poprowadzi dr hab. Mariusz Krzysztofiński z rzeszowskiego oddziału IPN.

– Dzisiejsze spotkanie odbywa się w przededniu 50. rocznicy konsekracji kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski. Film ukazuje budowę i powstanie świątyni oczami osób zaangażowanych w ten proces, w tym duchownych. Zostaną także ukazane dokumenty sporządzone przez Służbę Bezpieczeństwa i władze komunistyczne, które starały się, aby ta świątynia nigdy nie powstała. W panelu chcemy zwrócić uwagę na fakt, że ten kościół spełniał i spełnia ważną rolę w życiu Stalowej Woli i regionu, a jego powstanie zadało kłam komunistycznej propagandzie. Autorzy filmu wykorzystali sporo materiałów, które zostały wytworzone przez Służbę Bezpieczeństwa, i które pokazują ten proces od drugiej strony, łącznie z tym, że proponowano ówczesnemu ordynariuszowi przemyskiemu, biskupowi Ignacemu Tokarczukowi, że w zamian za porzucenie rozpoczętej budowy, wskażą inne miejsce, gdzie powstanie kościół. Biskup odpowiedział w swoim stylu, że kościół powstanie i tu, i tam – mówił dr Krzysztofiński.

Dr Bogusław Wójcik z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Rzeszowie dodał: – Chcę pokazać szerszy kontekst tych wydarzeń. Sytuacja, która dotknęła Stalową Wolę i jej mieszkańców, którzy chcieli wybudować tutaj kościół, była podobna do sytuacji w ogóle, która miała miejsce w Polsce. Tendencja od drugiej wojny światowej była taka, że rządy komunistyczne walczyły z kościołem, a wznoszone świątynie były materialnym znakiem tryumfu, który odnosił Kościół.

Jak mówił, blokowanie budów nowych świątyń było więc świadomym działaniem ówczesnych władz państwa i miało na celu ograniczenie roli Kościoła w życiu społeczeństwa, a tym samym jego wpływu na ludzi. To partia komunistyczna chciała kształtować Polaków, wypierając naukę Kościoła z ich życia.

– Ta polityka była różna na różnych etapach. W okresie rządów Władysława Gomułki, do 1970 roku wybudowano w Polsce ok. 470 świątyń. To było bardzo mało, biorąc pod uwagę zniszczenia wojenne, migrację ludności ze wsi do miasta, gdzie powstawały nowe osiedla, w których brakowało świątyń. Partia mówiła „nie” budowie kościołów. Do 1980 roku nie powstała ani jedna świątynia w Polsce, która nie została zbudowana pod wielkim naciskiem i presją społeczną. Bez tego zaangażowania partia by się nie uginała – dpdał dr Bogusław Wójcik.

Emisja filmu została zrealizowana w ramach projektu pod nazwą „Przystanek Historia Stalowa Wola”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął biskup Diecezji Sandomierskiej Krzysztof Nitkiewicz. Partnerem wydarzenia był prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

(ez)