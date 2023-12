Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku zaprasza na Koncert Świąteczny. Na scenie „Sokoła” wystąpi aktor Artur Chamski, znany m.in. z ról w serialach „Na dobre i na złe” i „Fala zbrodni”. Artysta będzie śpiewał świąteczne szlagiery światowe oraz kolędy.

Artur Chamski to z zawodu aktor, a z pasji wokalista. Absolwent PWST we Wrocławiu z 2004 roku. Szerszą popularność przyniosły mu role w serialach, zagrał w „Fali zbrodni” i „Na dobre i na złe”. W 2008 wygrał czwartą edycję programu „Jak oni śpiewają”, a w 2014 roku brał udział w pierwszej edycji programu „Twoja twarz brzmi znajomo”. Dotarł do finału, w którym zajął ostatecznie 4. miejsce. Obecnie związany z warszawskimi scenami teatralnymi. Na co dzień występuje w Teatrze Studio Buffo, natomiast w Teatrze Capitol można go zobaczyć w spektaklach „Dajcie mi tenora” oraz „Lumbago”.

Pomysłodawcą i organizatorem koncertu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku. Koncert Świąteczny w NCK „Sokół” odbędzie się we wtorek, 12 grudnia, początek o godz. 17. Wstęp na wydarzenie wolny.