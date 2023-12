Czy Mikołaj musi być ubrany na czerwono? Okazuje się, że niekoniecznie. Może też mieć zielono-czarne barwy, a do tego przyjechać na motorze albo Nysą. 3 grudnia kibice piłkarskiej drużyny Stali Stalowa Wola przeprowadzili akcję mikołajkową i razem z bandą św. Mikołaja Tgm Company Motoriders rozdawali najmłodszym słodkie upominki. Odwiedzili też dzieci w stalowowolskim szpitalu oraz mieszkańców Podleśnej Przystani.

Motomikołajki w Stalowej Woli odbyły się po raz szósty. Przy sprzyjającej pogodzie grupa zwolenników jazdy na motocyklu, każdego roku dostarczała dzieciom emocji, a przy okazji rozdawała słodkości. W tym roku intensywne opady śniegu zmusiły zmotoryzowanych Mikołajów do jazdy samochodami, za to wyjątkowo ci ubrani na czerwono wsparci zostali przez zielono-czarne Elfy i Mikołajów we wdziankach tej samej barwy ze Stowarzyszenia Kibiców Stali Stalowa Wola i koordynatorów Ośrodka Kibice Razem.

Na Placu Piłsudskiego dzieci zostały obdarowane słodyczami. Dostały też zielono-czarne czapki. Następnie mikołajkowy korowód przejechał ulicami miasta. Dotarł do Powiatowego Szpitala Specjalistycznego, by umilić czas małym pacjentom. Prezenty i miłe towarzystwo dotarły też do Podleśnej Przystani. Pomysłodawcą i jednym z organizatorów przedsięwzięcia jest Artur Krawiec.

– W ramach szóstej edycji akcji zorganizowaliśmy m.in. zbiórkę środków finansowych, za które dzieci i młodzież z Podleśnej Przystani pojadą na wycieczkę do wioski świętego Mikołaja w Bałtowie. Odwiedzą też wystawę zabytkowych samochodów i motocykli, która mieści się na terenie wydziału Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli – powiedział Artur Krawiec.

Pierwsza część akcji miała zakończyć się na terenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w trakcie meczu pomiędzy Stalą Stalowa Wola i Wisłą Puławy. Dla obecnych tam dzieci przygotowane zostały liczne atrakcje. Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych mecz jednak odwołano. Nie mogli też wykazać się Mikołaje. Za to już 6 grudnia ponownie przystąpili do działania. Od rana rozdawali słodkości w rejonie stalowowolskich przedszkoli i w autobusach komunikacji miejskiej. Wieczorem dla młodych piłkarek i piłkarzy ZKS Stal Stalowa Wola przygotowali imprezę mikołajkową pod balonem.